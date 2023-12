Julia Roberts über ihr Leben als Mutter

Julia Roberts geht mit Feuereifer in ihrer Rolle als Mutter zweier studierender Kinder auf. In der Talkshow von Jimmy Fallon erzählt sie private Details über ihre Familie.

Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts unterstützt nach eigenen Angaben auch modisch ihre nun studierenden Zwillinge. "Zwei von meinen drei Kindern sind auf dem College", sagte die 56-jährige Oscar-Preisträgerin ("Erin Brockovich") in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. Auf die Frage des Moderators, ob sie Phinnaeus' und Hazels College unterstütze, indem sie die Sport-Teams der Schule anfeuere und zu Spielen komme, beteuerte Roberts: "Das ist mein ganzes Leben."

Sie führte aus: "Ich trage die Farben, ich mache das ganze Programm." Ihr 16-jähriger Sohn Henry "liebe" das Leben als Einzelkind einerseits, zugleich vermisse er seine drei Jahre älteren Geschwister aber wohl auch, vermutete die Oscar-Preisträgerin.

Roberts, die ab Freitag neben unter anderem Mahershala Ali in dem Katastrophen-Thriller "Leave the World Behind" auf Netflix zu sehen ist, ist mit dem Vater ihrer Kinder, dem Kameramann Danny Moder, seit 2002 verheiratet.

(dpa)