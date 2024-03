Star-DJ David Guetta ist erneut Vater geworden

Aus einer früheren Ehe hat der französische DJ bereits zwei Kinder. Nun darf David Guetta sich erneut freuen. Wie heißt der Nachwuchs?

Der französische DJ David Guetta (56) und seine Partnerin Jessica Ledon sind Eltern geworden. "Love is in the air", schrieb das Paar zu einem Foto mit dem Nachwuchs. David Guetta schaut auf dem Bild stolz in die Kamera. Auch den Namen des Kindes gaben die frisch gebackenen Eltern dort bekannt: Cyan. Zu den vielen Gratulanten bei Instagram zählte unter anderem DJ-Kollege Tiësto.

Bei den Latin Grammy Awards in Sevilla im November 2023 hatte die schwangere Jessica Ledon ihren Babybauch auf dem roten Teppich gezeigt. Auf Instagram teilte das Paar danach die frohe Botschaft. Es ist David Guettas drittes Kind. Er hat zwei gemeinsame Kinder mit Ex-Ehefrau Cathy Lobé, mit der er 22 Jahre bis 2014 verheiratet war.

