Ein Leben ohne Kinder: Warum sich manche bewusst dazu entscheiden

Plus Nicht für alle ist ein Leben mit Nachwuchs die Wunschvorstellung. Frauen erzählen, warum sie sich gegen Kinder entschieden haben und wie ihr Umfeld reagiert.

Ein Leben mit Kindern, das traditionelle Familienbild – noch immer scheint das die Norm zu sein, doch nicht für jeden und jede ist das auch der Wunsch. Die Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen, haben ganz unterschiedliche Gründe. Sie wollen Freiheit und Unabhängigkeit genießen oder haben Angst, dem Elternsein nicht gewachsen zu sein. Sie fürchten die Kosten angesichts steigender Preise oder leben in homosexuellen Beziehungen, in diesem Fall ist eine Adoption erschwert und künstliche Befruchtung teuer. Drei Frauen erzählen ausführlich, warum sie ein Leben ohne Kinder gewählt haben und welche Reaktionen sie darauf erfahren:

Lara und ihr Mann sind ohne Kinder rundum glücklich. Weil sie anonym bleiben wollen, haben wir an dieser Stelle ein Symbolbild platziert.

Als "bewusst kinderfrei" bezeichne ich mich noch gar nicht so lange, es war eher ein Prozess, der sich über eine längere Zeit gezogen hat.