"Family Project": Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Family Project - Kampf durch die Wildnis" läuft bei RTL2. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Übertragung und Wiederholung. Zusätzlich stellen wir die Experten im Kurzporträt vor.

Mitte März ging die Sendung "Family Project - Kampf durch die Wildnis" bei RTL2 an den Start. Drei Familien stehen durch die Pubertät der Kinder kurz vor dem Auseinanderbrechen. Auf ihrer wichtigsten und härtesten Reise des Lebens kämpfen die Eltern darum, ihren Kindern näherzukommen und so den Familienzusammenhalt wieder aufzubauen. Es geht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Wildnis der Sierra Nevada, wo die Familien an ihre Grenzen gebracht werden.

Streitereien, fehlende Nähe und mangelndes Vertrauen sind ständige Begleiter des Zusammenlebens bei den "Family Project"-Familien. In der Sierra Nevada sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schonungslos ausgesetzt - und das fernab ihres Alltags. Es gibt also keine Ablenkung und die Familien werden mit allen Problemen direkt konfrontiert. Auf einem Weg voller Herausforderungen ist es ihr Ziel, als Team wieder zu einer harmonischen Familie zu werden.

Die Familien werden dabei von Ex-Stuntfrau Miriam Höller und Outdoor-Experte Sven "Flosse" Schulz unterstzützt. Die beiden helfen dabei, das Vertrauen und die Nähe zwischen Eltern und Kindern wieder aufbauen.

Wenn Sie mehr über das Format erfahren möchten, finden Sie alle wichtigen Infos hier in diesem Artikel. Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Und wer genau sind die beiden Coaches?

Wann ging es mit "Family Project - Kampf durch die Wildnis" bei RTL2 los?

Die neue Familiensendung startete am Mittwoch, 16. März 2022, zur besten Sendezeit. Sie können "Family Project" seitdem immer mittwochs um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL2 ansehen.

"Family Project": Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt wird es vier Folgen von "Family Project - Kampf durch die Wildnis" geben. Hier finden Sie eine Übersicht über die genauen Sendetermine des Familien-Experiments mit Sendezeit:

Folge 1: Mittwoch, 16. März 2022, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: Mittwoch, 23. März 2022, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3: Mittwoch, 30. März 2022, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4: Mittwoch, 6. April 2022, 20.15 Uhr, RTL2

Übertragung und Wiederholung von "Family Project" im TV oder Stream

Seit Mitte März läuft jeden Donnerstag zur Prime-Time eine neue Folge von "Family Project". Die Übertragung im TV findet bei RTL2 statt. Wenn Sie die Sendung lieber über das Internet im Stream verfolgen möchten, können Sie dies über RTL+ tun. Der Live-Stream des Streaming-Dienstes ist teilweise kostenlos abrufbar. Falls nicht, haben Sie die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat oder aber ein Abonnement für 4,99 Euro sowie 7,99 Euro monatlich abzuschließen.

Die Experten bei "Family Project"

Die beiden Experten Miriam Höller und Sven "Flosse" Schulz versuchen den entzweiten Familien von "Family Project" mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir stellen Ihnen hier die beiden Experten ein wenig genauer vor.

Miriam Höller

Die Ex-Stuntfrau Miriam Höller hat sich nach einem schweren Unfall wieder zurück ins Leben gekämpft. Bei einem Sprung mit Stöckelschuhen aus etwa einem Meter Höher brach sie sich beide Füße und musste ihre Stunt-Karriere an den Nagel hängen. Zusätzlich verunglückte ihre große Liebe nur sechs Wochen später bei einem Flug mit seinem Helikopter. Höller weiß also, was es heißt, emotionale und körperliche Herausforderungen zu meistern.

Sven "Flosse" Schulz

Outdoor-Experte Sven "Flosse" Schulz ist ein ehemaliger Elite-Soldat und war 25 Jahre bei der Bundeswehr. Seit 2015 gilt er als "Survival-Experte" und ist Kursleiter für Schießübungen, Selbstverteidigung, Verletzungsversorgung und Gefahrenabwehr. Zusätzlich arbeitet er als Geschäftsführer und Survival-Trainer bei "X-Treme Survival & Adventure" oder in seiner Sicherheitsfirma "PS - Prescision Solution". In der Familien-Challange "Family Project" sorgt Sven "Flosse" Schulz für die Sicherheit in der Wildnis.

Ganze Folgen von "Family Project" in der Wiederholung

Falls Sie am Mittwochabend schon anderweitig beschäftigt sein sollten, können Sie sich die Sendung "Family Project - Kampf durch die Wildnis" auch im Nachhinein noch ansehen. Beim Streaming-Dienst RTL+ stehen Ihnen die Folgen zur Verfügung. Bezüglich des Zugangs gelten auch hier die Abonnement-Kosten von 4,99 Euro oder 7,99 Euro pro Monat.