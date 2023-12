Ein Traum in Pfirsichflaum: Das ist die Farbe des Jahres 2024

Die Farbe des Jahres 2024 soll in ihrem "allumfassenden Geist" Körper und Seele erquicken. Und gibt Rätsel auf.

Richtig peppig, dieses Mausgrau! Steht Ihnen gut, trägt nicht auf, strahlt Lebensfreu ... pardon, wie bitte? Völlig falsch? Und schon erklärt einem der Bürokollege im Tonfall des Dressman den Ton seines Anzugs: Kadettengrau. Geht aber ins Russisch Grün. Mit einem Stich Pistazie, einer Note Maschinengrün. Beim heiligen Karl Lagerfeld! Wer da nun wie ein Fragezeichen zwischen allen Farbtöpfen steht, dem kann die Firma Pantone helfen. Sie berät professionell in Farbfragen und hat auch einen aktuellen Tipp: Warum nicht einmal ... „Pfirsichflaum“? Das soll die Farbe des Jahres 2024 werden.

Pantone kürt seit dem Jahr 2000 die Farbe des Jahres

Seit 2000 kürt Pantone im Turnus eine Jahresfarbe – mit Gespür für Feng-Shui. Auszug aus der Laudatio auf die neue Leitfarbe: „Es ist ein samtener, sanfter Pfirsichton, dessen allumfassender Geist Gehirn, Körper und Seele bereichert.“ Hat da schon jemand aus der Farbtube genascht? Pantone macht den Pfirsich jedenfalls sehr schmackhaft.

Ein Rückblick: 2012 sollte der Ton „Tangerine Tango“ zum Tanz verführen, und dazu, sich eine rote Rose zwischen die Zähne zu klemmen. Dann folgten Jahre für Puristen: 2018 Violett ... nein Ultraviolett! 2021 Grau ... bitte „Ultimate Grey“! Doch die grausliche Weltlage, dieses Schwarz-Weiß, Freund-Feind, es täuscht: Das Wort des Jahres 2023 lautet "Krisenmodus" – aber 2024 wird rosig.

Das Jahr 2024 steht im Zeichen des Pfirsichflaums

Zeit, sich mit dem neuen Ton vertraut zu machen, Zeit für ein Training am Obstkorb: Ist das noch Flaumfarbe? Oder schon Schimmligweiß? Gut, es vergehen ja noch ein paar Tage bis das Jahr des Pfirsichflaums anbricht. So lange kann man sich am puren schmelzenden Weiß in der Natur erfreuen. Oder wie Poeten mit feinem Ton es nennen: "winterfarb".

