Faschingsumzug 2024 in Freudenstadt: Strecke und Programm - Was muss man wissen?

In Freudenstadt findet der Faschingsumzug auch 2024 wieder statt. Wir haben alle Infos zu Strecke und Programm für Sie und verraten, was sonst so geboten ist.

Dies diesjährige Faschings-Saison mit ihren vielen Umzügen ist besonders kurz - wie überall im Ländle dauert sie auch rund um Karlsruhe nur 39 Tage. Die Narrenzunft Freudenstadt ist nach dem Maskenabstauben und der Hästaufe am Dreikönigstag gut vorbereitet und bietet rund um ihren traditionellen Fastnachtsumzug eine ganze Reihe weiterer Narreteien. Wir haben alle Infos für Sie.

Strecke des Faschingsumzug 2024 in Freudenstadt

Die Narren stellen sich am Marktplatz an der Adler-​Apotheke und in der Martin-​Luther-Straße bis hoch zum Martin-​Luther-Platz auf. Die Umzugsstrecke führt über den Marktplatz in die Stuttgarter Straße und durch die Kleinrheinstraße Richtung Turn- und Festhalle. Organisiert wird der große Fastnetsumzug von der Narrenzunft Freudenstadt e.V. Auf der Webseite des Vereins finden Sie weitere Infos zum Umzug und anderen Veranstaltungen rund um das Fasnetswochenende.

Das Programm beim Faschingsumzug 2024 in Freudenstadt

Am Freitag, 2. Februar, findet ab 21 Uhr ein Brauchtumsabend in der Turn- und Festhalle statt (Einlass ab 19 Uhr). Zusätzlich wird von der Zunft ein Barzelt aufgestellt. Die Musik wird von DJ Marcant und "Die Lausbuben" präsentiert. Die Narrenmesse kann in diesem Jahr wegen eines hohen kirchlichen Feiertags der katholischen Kirche nicht stattfinden.

Am Samstag, 3. Februar, steht der Zunftmeisterempfang im Rathaus auf dem Programm (12 Uhr). Im Anschluss daran, ungefähr ab 14 Uhr, steigt der große Umzug vom Oberen Marktplatz zur Turn- und Festhalle. Dort beginnt zunächst ein närrisches Treiben, bevor um 20 Uhr der zweite Freudenstädter Fasnetball in der Halle und im Barzelt startet.

Faschingsumzug 2024 in Freudenstadt - was sollte man sonst noch wissen?

Narri, narro - und sonst noch so? Hier kommen die Infos.

Die typisch schwäbisch-allemannischen Figuren im Umzug

Freudenstädter Bergmännle:

Symbolfigur der Narrenzunft

Untypische Erscheinung für die Fasnet

Inspiriert vom Sonntagshäs der Bergleute, die die Stadt 1599 erbauten

Freudenstädter Belze-Bua:

Teufelsfigur mit Tradition seit dem 15. Jahrhundert

Übernommen von einer Zunft aus dem nördlichen Schwarzwald in den 90er-Jahren

in den 90er-Jahren Offiziell vorgestellt im Jahr 1998

Keaberg-Hexen:

Größte Gruppe der Narrenzunft

Benannt nach dem Hausberg Freudenstadts , dem Kienberg

, dem Vorgestellt 1984 als zweite Figur der Narrenzunft

Beliebt bei jungen Hästrägern aufgrund der Bewegungsfreiheit

Freudenstädter Bärenfänger und Bär:

Historischer Bezug zur Stadtgeschichte

Entstand aufgrund der Jagd auf einen vermeintlichen Bären, der sich als großer Hund herausstellte

Rehabilitierung der Freudenstädter Bärenfänger durch die Narrenzunft im Jahr 1997

Nach dem Fasnet-Wochenende ist noch lange nicht Schluss! Die Freudenstädter feiern ihren SchmoDo am Donnerstag, 8. Februar 2024 ...

ab 10 Uhr: Närrisches Treiben durch die Stadt

16 Uhr: Schlüsselübergabe & Rathaus-Sturm mit den Grenzweg Sinfonikern Kniebis und dem Kostümwettbewerb der Freudenstädter Ämter

Anschließend große SchmoDo-Party mit Schrimbar auf Dem oberen Marktplatz am Rathaus

...und am Dienstag, 13. Februar 2024 steigt die Fasnets-Verbrennung

20 Uhr: Kehraus-Ball im Speckwirt mit Alex Vees

24 Uhr: Traditionelle Fasnets-Verbrennung auf dem Marktplatz

Straßensperrungen beim Faschingsumzug in Freudenstadt 2024

Am Samstag, 3. Februar 2024, müssen Autofahrer in der Innenstadt mit zeitweiligen Straßensperrungen und Umleitungen rechnen. Der Verkehr rund um Marktplatz, Stuttgarter Straße und Kleinrheinstraße wird von 12 bis 16 Uhr umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Einen Nachtumzug am Freitag gibt es in diesem Jahr nicht.