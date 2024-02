Faschingsumzug Dillweißenstein 2024: Strecke und Termin - Was man zum Umzug in Pforzheim wissen muss

Der Faschingsumzug Dillweißenstein findet 2024 statt. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um den traditionsreichen Fastnachtsumzug in Pforzheim wissen müssen.

Die Faschingsumzüge in der Region haben einige harte Jahre hinter sich. Durch die Corona-Pandemie sind gleich mehrere Fastnachtsumzüge hintereinander ins Wasser gefallen, die Narren konnten ihre Tradition nicht wie gewohnt ausleben. So erging es auch dem Faschingsumzug Dillweißenstein, der seit einigen Jahren als Kooperation der Faschingsvereine aus Dillweißenstein und Pforzheim stattfindet. Doch im vergangenen Jahr konnte der Umzug sein Revival feiern und zog wieder wie gewohnt durch die Innenstadt.

Der Fastnetsumzug Pforzheim-Dillweißenstein e.V. lässt in seiner Einladung zum Faschingsumzug 2024 daher stolz verkünden: "Nach dem mega Revival 2023 freuen wir uns jetzt umso mehr auf 2024." Auch in diesem Jahr wird also mit sehr vielen Besuchern gerechnet, wenn die seit 1952 bestehende Tradition des Dillweißensteiner Umzugs weiterlebt. Dass diese Tradition auch flexibel ist, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt. Damals wurde zum ersten Mal ein zusätzlicher Event-Bereich am Ludwigsplatz eingeführt, um nochmal mehr Stimmung zu generienen. Auch dieses Jahr dürfen sich die Besucher wieder auf den Event-Bereich freuen.

Wann genau findet der Faschingsumzug in Dillweißenstein 2024 statt? Welche Strecke nimmt der Umzug und wo und wann sind Karten für das Spektakel zu erwerben?

Termin für den Faschingsumzug Dillweißenstein 2024

Die Faschingsumzüge im Südwesten sind schon Mitte Januar gestartet. Der Faschingsumzug Dillweißenstein lässt sich jedoch Zeit und findet erst rund einen Monat später Mitte Februar statt. Damit folgt er der Terminplanung des erfolgreichen Revivals des Umzugs im vergangenen Jahr, aber auch andere Umzüge wie etwa der Faschingsumzug in Karlsruhe finden erst zum Ende der fünften Jahreszeit hin statt.

Der genaue Termin für den Faschingsumzug Dillweißenstein 2024 ist der Fasnets-Samstag, der 10. Februar. Los geht die Veranstaltung um 14.33 Uhr. Der Umzug findet auch dieses Jahr wieder unter dem Motto "Familien, Narren, Groß und Klein - am Faschingssamstag nach Dillweißenstein" statt.

Faschingsumzug Dillweißenstein 2024: Diese Strecke nimmt der Umzug

Ganz traditionell nimmt der Faschingsumzug Dillweißenstein eine Strecke durch die Dillweißensteiner Innenstadt. Daran hat sich auch nach dem Zusammenschluss mit den Narren der Stadt Pforzheim nichts geändert. Die Zugaufstellung findet daher auch 2024 wieder an der Bogenbrücke statt, von wo aus der Umzug seine Route startet.

Der Zug nimmt dann seinen Lauf die Hirsauerstraße entlang, zunächst am Freibad vorbei und dann an den Geschäften der Innenstadt entlang bis zu seinem Ziel. Dieses befindet sich an der Mündung der Hirsauerstraße in den Ludwigsplatz, wo die Feier dann ihren Höhepunkt mit der traditionellen Schneemann-Verbrennung erreicht. Auf dem Weg dorthin sind entlang der Strecke außerdem eine Menge Gastro-Stände aufgebaut, die den Zuschauern auch schon vor dem Eintreffen auf dem Ludwigsplatz die nötige Faschingsfest-Atmosphäre vermitteln. Außerdem treten auf der Tribüne, beim Kriegerdenkmal, bei der Feuerwehr und bei der Zugaufstellung an der Bogenbrücke DJs. auf.

Zeitplan beim Faschingsumzug Dillweißenstein 2024

Bevor der Faschingsumzug Dillweißenstein 2024 beginnen kann, müssen zunächst die Straßen an der Umzugsstrecke gesperrt werden. Erst dann können die Gastro-Stände öffnen und die ersten Gäste versorgen. Schon vor dem eigentlichen Umzug kann die Feier dann auch an den verschiedenen DJ-Ständen losgehen, die an der Strecke verteilt für Stimmung sorgen.

Der eigentliche Umzug startet dann erst um 14.33 Uhr. Seinen Höhepunkt findet er in der Schneemann-Verbrennung am Ludwigsplatz, nachdem er alle anderen Stationen des Dillweißensteiner Faschings passiert hat.

Das ist der genaue Zeitplan für den diesjährigen Faschingsumzug:

12.30 Uhr: Öffnung der Gastro-Stände

12.30 Uhr: Start der DJ-Stände entlang der Umzugssstrecke

13.30 Uhr: Die Eröffnung der EDEKA-Wachtler-Tribüne

13.30 Uhr: Beginn der Zugaufstellung an der Bogenbrücke

an der Bogenbrücke 14.33 Uhr: Beginn des Faschingsumzugs Dillweißenstein 2024

2024 16.30 Uhr: Schneemann-Verbrennung am Ludwigsplatz

Tickets für den Faschingsumzug Dillweißenstein 2024

Der Vorverkauf für die diesjährigen Eintrittskarten ist in vollem Gange. Die Tickets für den Faschingsumzug Dillweißenstein 2024 gibt es wieder an einer Vielzahl von Vorverkaufsstellen vor Ort zu erwerben. Diese sind:

Edeka Wachtler

Wachtler Nah&Gut Wachtler,

Gänseblümchen Floristik

Buchhandlung Uwe Mumm

Bäckerei Wiskandt

Wiskandt Restaurant Romulus&Remus

Romulus&Remus Getränke Hüttinger

Hüttinger Metzgerei Ast

Ast Touris-Information am Schlossberg

Kartenbüro in den Schmuckwelten

Es gibt im Vorverkauf zwei verschiedene Arten von Tickets zu erwerben. Zum einen gibt es die im Vorverkauf vergünstigt angebotenen gewöhnlichen Eintrittskarten für den Faschingsumzug Dillweißenstein 2024. Außerdem gibt es exklusiv im Vorverkauf auch Karten für die EDEKA-Wachtler-Tribüne zu kaufen. Mit diesen VIP-Tickets sollen die Gäste den Umzug aus der ersten Reihe erleben können. Dafür kosten diese Tickets allerdings auch ein vielfaches des regulären Eintrittspreises.