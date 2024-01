Faschingsumzug in Bruchsal 2024: Strecke und Programm - Was muss man wissen?

Auch in Bruchsal haben die Narren wieder zum Faschingsumzug aufgerufen. Hier sind alle Infos rund um Strecke und Programm des Bruchsaler Fasnachtsumzuges.

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange. Auch der Fasching in und um Karlsruhe läuft auf Hochtouren, die Faschingsvereine sind in ihrem Element. Neben den großen Umzügen wie dem Faschingsumzug in Karlsruhe gibt es auch dieses Jahr wieder jede Menge Veranstaltungen, die in den kleineren Ortschaften der Umgebung stattfinden.

Eine dieser kleineren Veranstaltungen ist der Fasnachtsumzug der Gemeinde Bruchsal. Auch 2024 hat der Oberzugmarschall des KBF - das Komitee Bruchsaler Fasnachtumzüge "Die Holzlumpen" 1965 E.V. - wieder den Marschbefehl für das Spektakel erteilt. Anfang Februar ist es dann soweit und der 56. "Brusler Fasnachtsumzug" findet unter dem Motto "... Rund um den Bergfried herum - Brus'l Ahoi" statt.

Welche Strecke wird der Faschingsumzug nehmen? Wie sieht das diesjährige Programm aus? Hier im Artikel findet sich alles, was man über die Veranstaltung wissen muss.

Faschingsumzug in Bruchsal 2024: Termin und Uhrzeit

Der Umzug in Bruchsal findet nicht wie die meisten anderen Fastnachtsumzüge am oder kurz vor dem Rosenmontag 2024 statt. Der Termin für den Faschingsumzug in Bruchsal ist stattdessen der 4. Februar 2024. Um 13.33 Uhr setzen sich die Wägen in Bewegung.

Diese Strecke nimmt der Faschingsumzug in Bruchsal 2024

Wie dem Motto des Bruchsaler Faschingsumzugs zu entnehmen ist, nimmt der Zug die Strecke "Rund um den Bergfried herum". Die Aufstellung der Umzugswägen findet in der Württemberger Straße statt. Dort gilt, dass sich alle Fahrzeuge auf der rechten Straßenseite einzureihen haben. Während des gesamten Umzugs-Tages ist diese Straße darüber hinaus zur Einbahnstraße Richtung Innenstadt erklärt.

Die Strecke des Fasnachtsumzugs ist die gleiche, wie bereits im vergangenen Jahr. Los geht's an der Kreuzung Württemberger Straße und Seilersbahn. Der erste Abschnitt folgt dann der Seilersbahn, bis der Umzug auf die Huttenstraße abbiegt. Dann geht es weiter über die Schloßstraße bis in die Kaiserstraße. Dort beginnt der Umzug dann seine Auflösung. Die genaue Strecke ist auf der Homepage der KBF zu finden.

Programm beim Brusler Fasnachtsumzug

Das Komitee Bruchsaler Fasnachtsumzüge hat auch in diesem Jahr wieder für jede Menge Verstärkung gesorgt. Aus nah und fern kommen wieder Fastnachtsvereine, um beim Brusler Fastnachtsumzug mit dabei zu sein. Daneben sind Teilnahmen weiterer Vereine aus Bruchsal und der Umgebung geplant. Ebenfalls mit dabei sind verschiedene Musikgruppen.

Insgesamt sind 100 Vereine oder Gesellschaften beim diesjährigen Umzug mit von der Partie. Damit kein Chaos entsteht, sind diese in drei Züge eingeteilt, die nacheinander den Aufstellungsbereich in der Württemberger Straße verlassen. Ab 13.33 Uhr fahren sie dann langsam die Umzugsstrecke rund um den Burgfried entlang.

Eintritt beim Faschingsumzug Bruchsal 2024

So wie viele andere Faschingsvereine hat auch der "Die Holzlumpen" 1965 E.V., der den Faschingsumzug Bruchsal 2024 veranstaltet, mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen. Es steht sogar im Raum, dass der Bruchsaler Faschingsumzug 2024 zum letzten Mal stattfindet. Grund dafür sind die vielen Auflagen, die der Veranstaltung inzwischen gemacht werden. Von einem teuren Sicherheitskonzept bis hin zu Einlasskontrollen und dem Druck von Flyern für die Bewohner der Umzugsstrecke sind viele kostenintensive Punkte in den letzten Jahren hinzugekommen. Aufgrund dieser Anforderungen und des überalternden Präsidiums, sieht sich der Verein bald nicht mehr dazu imstande, einen Faschingsumzug zu organisieren.

Um wenigstens einen Teil der Kosten zu decken, wird für den Besuch des Umzugs ein Eintrittsgeld verlangt. Die Umzugsplaketten werden an den rund 20 abgesperrten Zugängen zum Gelände zum Verkauf angeboten. Der Preis dafür lag im vergangenen Jahr bei 2,50 Euro, es ist also mit ähnlichen, womöglich leicht erhöhten Preisen zu rechnen.

Toiletten beim Faschingsumzug in Bruchsal 2024

Im Marschbefehl für den Fasnachtsumzug weist der KBF darauf hin, dass Wildpinklern der Kampf angesagt wird. Damit die vielen Zuschauer dennoch unbeschwert trinken können, werden im gesamten Bereich der Umzugs-Strecke Dixies und Toilettenwägen aufgestellt.

Von den Toilettenwägen gibt es drei Stück: Einen in der Kaiserstraße, einen in der Rathausstraße und einen auf dem Otto-Oppenheimer-Platz. Insgesamt sind 30 Dixie-Toiletten im Einsatz, welche in kleinen Gruppen an der Strecke entlang verteilt werden.