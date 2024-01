Faschinsumzug 2024 in Rastatt: Strecke und Programm - Was muss man wissen?

In Rastatt findet auch 2024 wieder der Faschingsumzug statt. Hier sind alle Infos rund um Strecke und Programm des diesjährigen Fastnachtsumzugs.

Im Februar kommt die fünfte Jahreszeit so richtig in Fahrt. Im ganzen Südwesten sind die Narren los und ziehen feiernd durch die Innenstädte der Republik. Auch der Fasching in und um Karslruhe läuft auf Hochtouren. Neben den großen Faschingsumzügen gibt es im Landkreis auch wieder jede Menge kleinerer Umzüge, die sich durch die Städte der Region ziehen. Wer sich einen Überblick über die vielen närrischen Veranstaltungen verschaffen möchte, dem sei ein Blick in unseren Narrenfahrplan geraten.

Auch in Rastatt ziehen im Februar wieder die Narren durch die Stadt. Es handelt sich um den bereits 57. Fastnachtsumzug, der von dem traditionsreichen Faschingsverein "GroKaGe Rastatt 1898 e.V." organisiert wird.

Termin und Uhrzeit des Faschingsumzugs in Rastatt 2024

Der 57. Faschingsumzug in Rastatt findet am 11. Februar 2024 statt. Der Umzug fängt seine Reise durch die Innenstadt um Punkt 14.01 Uhr an. Davor findet noch ab 10.30 Uhr die traditionelle Narrenmesse in der St. Alexander Kirche statt.

Ebenfalls am 11. Februar organisiert der "GroKaGe Rastatt" das "Narrendorf". Dieses findet wie immer auf dem Marktplatz statt und wird von Musik begleitet. Im "Narrendorf" werden die Gäste ab 10.30 Uhr mit Speisen und Getränken versorgt.

Welche Strecke nimmt der Faschingsumzug in Rastatt?

So wie schon im Vorjahr, startet auch der Rastatter Faschingsumzug 2024 in der Bahnhofsstraße. Von dort geht es weiter bis die Bahnhofsstraße in die Kapellenstraße übergeht. Von da an biegt der Umzugstross in die Herrenstraße ab. Dann geht es weiter über die Schlossstraße und die Kaiserstraße, bis der Faschingsumzug an seinem Ziel beim Rathaus angelangt ist.

Was ist bei der Anreise zum Rastatter Faschingsumzug zu beachten?

Am Morgen des Faschingsumzugs in Rastatt werden die für den Umzug in Anspruch genommenen Straßen gesperrt. Im vergangenen Jahr wurden diese erst wieder ab ca. 18.30 Uhr für den Verkehr freigegeben. Außerdem gab es in der Vergangenheit immer ein Halteverbot an der Umzugsstrecke bei der Herrenstraße, Schlossstraße und Kaiserstraße. Es bietet sich also eine Anreise mit dem ÖPNV an, da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten in der Nähe des Faschingsumzugs in der Innenstadt gibt.

Wie sieht das Programm beim Faschingsumzug 2024 in Rastatt aus?

Auch dieses Mal hat der "GroKaGe Rastatt 1898 e.V" wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Denn neben dem Rastatter Narren sind jede Menge weitere närrische Gestalten aus den Faschingsvereinen der umliegenden Gemeinden zu Gast.

Darüber hinaus beteiligen sich auch zahlreiche lokale Vereine an dem Faschingsumzug. Insbesondere Sportvereine sind bei dem Spektakel vertreten, so auch der "OSV Rastatt 1988 e.V" oder der "HR Rastatt-Niederbühl". Musikalisch begleitet den Umzug darüber hinaus die Standkapelle Musikverein Otterdorf von der Badner Halle.

Insgesamt sind 64 verschiedene Gruppen für den Faschingsumzug 2024 in Rastatt angemeldet. Diese sind wiederum in zwei Züge eingeteilt, die nacheinander in der Bahnhofsstraße starten. Dann ziehen sie bis zum Rathausplatz durch die Innenstadt. Den gesamten Plan für den Faschingsumzug Rastatt findet man auf der Homepage des GroKaGe Rastatt.