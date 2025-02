K.-o.-Tropfen Verdacht - Polizei beendet Faschingsfeier

Wegen mutmaßlichen Einsatzes von K.-o.-Tropfen auf einer Faschingsveranstaltung in Murg im Kreis Waldshut hat die Polizei die Feierlichkeiten vorzeitig beendet. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, klagten sechs Menschen am Samstag über typische Symptome von K.-o.-Tropfen. Dazu gehören plötzliche Benommenheit, Erinnerungslücken und Übelkeit. Sie seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Konkrete Hinweise auf einen Täter lägen bislang nicht vor, sagte eine Sprecherin am Vormittag. In einer Mitteilung appellieren die Beamten an die Bevölkerung, Getränke bei Veranstaltungen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.