Faschingsumzug Baden-Baden 2024: Strecke und Sperrungen - Was man zum Ooser Umzug wissen muss

Auch im Stadtteil Oos in Baden-Baden findet 2024 wieder der traditionelle Faschingsumzug statt. Hier erhalten Sie alle Infos rund um die Veranstaltung.

Zum Fasching gehören die Umzüge als krönender Abschluss der fünften Jahreszeit dazu. Nachdem die Tradition in den Corona-Jahren ruhen musste, gehören die Faschingsumzüge in diesem Jahr wieder zum Programm. Auch in Baden-Baden ziehen die Menschen wieder durch die Stadt und präsentieren ihre Faschingswagen.

Insbesondere im kleinen Stadtteil Oos wird der Fasching groß gefeiert. Oos hat schon im Mittelalter existiert und daher eine besonders traditionsreiche Geschichte. Zu dieser gehört auch der seit vielen Jahren stattfindende Faschingsumzug, der den Stadtteil mit jeder Menge feierfreudiger Narren füllt. Auch 2024 wird diese Tradition wieder weitergeführt, schon seit mehr als 90 Jahren sorgt hierfür der Ooser Carneval-Verein 1932 e.V.

Baden-Baden: Termin für den Faschingsumzug in Oos 2024

Bereits seit dem 20. Januar finden die Faschingsumzüge in der Region statt. Ihren Abschluss finden sie allerdings erst am Faschingsdienstag, dem 13. Februar. An diesem Tag findet unter anderem auch der große Faschingsumzug in Karlsruhe statt. Aber eben auch kleinere Faschingumzüge wie der im Baden-Badener Stadtteil Oos. Dieser beginnt um 14.30 Uhr und zieht dann seine traditionelle Runde einmal durch den Kern der Siedlung.

Faschingsumzug in Baden-Baden: Strecke des Ooser Umzugs 2024

Der Faschingsumzug in Oos nimmt auch diesmal wieder eine Strecke, die das bunte Treiben einmal quer durch die Innenstadt schickt. Möglich machen das die Kreisverkehre, die ein einfaches Wenden des großen Umzugs ermöglichen.

Los geht's um 14.30 Uhr in der Kuppenheimer Straße, wo sich die Umzugswagen ab 13 Uhr aufstellen. Dann zieht die Prozession über die Ooser Hauptstraße und über die Sophienstraße bis in die Bahnhofsstraße. Danach geht es am Leopoldplatz vorbei wieder auf die Bahnhofsstraße zurück und dann nach dem Kreisverkehr auf die Rheinstraße, welche über die Kirchstraße wieder zur Hauptstraße zurückführt. Dort erreicht der Faschingsumzug dann beim Gasthaus "Goldener Stern" um ca. 16.30 Uhr seinen Zielort.

Straßensperrungen beim Ooser Faschingsumzug 2024 in Baden-Baden

Im Zuge der Veranstaltung kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen in der Ooser Innenstadt. Da der Faschingsumzug auch 2024 wieder fast Kreisförmig durch das Stadtgebiet führt, sind die weitläufigen Absperrungen unumgänglich. Der durch die Stadt führende Verkehr von Rastatt nach Bühl sowie der von Kuppenheim nach Bühl wird komplett auf das Gebiet umfahrende Bundesstraßen umgeleitet. Außerdem gilt beidseitig entlang der Umzugsstrecke ein Halteverbot für Fahrzeuge. Es empfiehlt sich also eine Anreise mit dem Bus.

Doch auch beim Busverkehr kommt es zu Änderungen. Insbesondere die zum Bahnhof führenden Strecken 201, 203, 205, 213, 215, 216, 218, 244 und X45 werden umgeleitet. Da die Haltestellen innerhalb des Umzugs-Bereichs nicht angefahren werden können, stehen allerdings einige Ersatzhaltestellen bereit. Diese befinden sich am Charles-de-Gaulle-Platz, am Gewerbepark Cité, in der Bauernfeldstraße und in der Hubertusstraße.

Das Sicherheitskonzept beim Faschingsumzug in Oos 2024

Um den Faschingsumzug in Oos auch 2024 wieder attraktiv für Familien mit Kindern zu machen, gibt es ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Zu diesem gehören unter anderem Taschenkontrollen an den Eingangsbereichen zur Umzugsstrecke. Daneben sorgen Teams des kommunalen Alkoholpräventionsprojekts "HaLT" dafür, dass sich der Alkoholmissbrauch unter den Zuschauern in Grenzen hält. So soll eine friedliche Veranstaltung ohne Zwischenfälle möglich sein.

Tickets für den Ooser Faschingsumzug 2024

Um die Kosten für einen Umzug zu decken, erheben viele Faschingsvereine eine kleine Eintrittsgebühr. So hält es auch der Ooser Carneval-Verein 1932 e.V., der im vergangenen Jahr 3 Euro Eintritt verlangte. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren hingegen war der Eintritt frei. In einem ähnlichen Rahmen dürfte sich auch der Preis für die Tickets beim Ooser Faschingsumzug 2024 gestalten.