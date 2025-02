Ramadan 2025: Diese Regeln gelten für Musliminnen und Muslime

während des Ramadans an einem zusätzlichen freiwilligen Gebet in der Nacht teil, bekannt als Tarâwîh. Die Gebete werden am zweiten Abend vor dem Fest des Fastenbrechens (Id-ul Fitr) zum letzten Mal während des Ramadans durchgeführt.

Die "Nacht der Bestimmung", oder Lailat-ul Qadr, gilt als die heiligste Nacht im Islam. Sie erinnert an die erste Offenbarung des Korans an den Propheten Muhammad und wird in den letzten zehn ungeraden Nächten des Ramadans gefeiert. Wie der Zentralrat der Muslime berichtet, ist der genaue Zeitpunkt nicht bekannt. Trotzdem wird sie meist in der Nacht des 27. Ramadan gefeiert.