18:32 Uhr

Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga": Was zu Start, Besetzung und Handlung bekannt ist

In diesem Artikel lesen Sie die Informationen zu einer möglichen Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga".

Die Fantasy-Serie "Fate: The Winx Saga" geht bei Netflix in ihre Staffel 2. Was ist rund um den Start, die Besetzung und Handlung schon bekannt?

Von Claus Holscher