FC Bayern gegen Bremen live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Für Bremen steht ein Auswärtsspiel in München an. Wir haben alle Infos zum Spiel zwischen Bayern und Bremen inklusive Übertragung im Free-TV und Stream sowie Live-Ticker.

Ein wahrer Fußball-Klassiker steht im Spielplan der Bundesliga 2022/2023 bevor. Am 14. Spieltag treffen der amtierende Meister, der FC Bayern München, und Werder Bremen aufeinander. Allein in der Bundesliga sind der FC Bayern München und Werder Bremen bereits 110-mal aufeinandergestoßen.

Die Bayern stehen aktuell gut da. In der Champions League 2022/2023 haben sie frühzeitig das Achtelfinale erreicht und auch im DFB-Pokal 2022/2023 haben die Münchner souverän die zweite Runde gemeistert. Der Aufsteiger aus Bremen ist hingegen bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Nun steht allerdings eine Partie zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen in der Bundesliga bevor. Wie sich die Bremer in München schlagen werden, wird sich zeigen. Wenn Sie das Spiel mitverfolgen möchten, haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Wann ist das Spiel? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Stream? Gibt es Alternativen, um das Spiel mitverfolgen zu können? Gibt es einen Live-Ticker? Wir haben die Details.

Termin und Uhrzeit für FC Bayern München - Werder Bremen: Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen findet am Dienstag, dem 8. November 2022, statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Für viele mag es verwunderlich sein, dass ein Bundesligaspiel an einem Dienstag ausgetragen wird. Der Grund ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die im November 2022 beginnt. Möglichst viele Spiele in der Bundesliga sollen vorher absolviert werden, bevor die Spieler die Reise nach Katar antreten.

FC Bayern München gegen Werder Bremen live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die meisten Spiele der Bundesliga werden von Sky und DAZN übertragen. Vier Spiele in dieser Bundesligasaison werden von Sat.1 übertragen - und das Spiel zwischen den Bayern und Bremen gehört dazu. Durch eine Kooperation von der Seven.One Entertainment Group und Sky, besteht für Sat.1 überhaupt erst die Möglichkeit, Spiele der Bundesliga übertragen zu könenn. Parallel zur linearen Übertragung können Sie das Spiel auch im Stream bei Joyn sehen.

Für die restlichen Spiele haben wir die Infos rund um die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream ebenfalls gesammelt.

Hier erhalten Sie nun eine Übersicht zu der Partie zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen.

Spiel: FC Bayern München - Werder Bremen , 14. Spieltag der Bundesliga 2022/2023

- , 14. Spieltag der Bundesliga 2022/2023 Datum: Dienstag, 8. November 2022

Dienstag, 8. November 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream: Sat.1

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Sie sind an dem besagten Dienstag anderweitig beschäftigt? Wir haben für Sie eine Alternative zusammengetragen. In unserem Datencenter erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen. Wir liefern Ihnen den aktuellen Spielstand, alle Tore, Ein- und Auswechslungen sowie gelbe und rote Karten.

Bayern gegen Bremen live im Radio

Für alle, die gerne das Spiel zwischen den Bayern und Bremen im Radio mitverfolgen möchten, bieten wir das Bundesliga-Radio an.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Bilanz

Die Partie zwischen den Bayern und Bremen wurde allein in der Bundesliga 110-mal ausgetragen, wobei die Bayern 58-mal als Sieger vom Platz gingen. Bremen konnte insgesamt 26 Partien für sich entscheiden. Auch im DFB-Pokal sind sich die beiden Teams schon öfter gegenübergestanden. Werder konnte dabei aus den acht Partien nur einen Sieg mitnehmen, die Münchner gewannen siebenmal.

Bremen ist ein Aufsteiger in dieser Saison. Nach 11 Spieltagen steht das Team mit 15 Punkten da. Insgesamt hat Bremen in dieser Bundesligasaison viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die Münchner sind wie gewohnt an der oberen Seite der Tabelle angesiedelt, wenngleich sie nach 11 Spieltagen einen Punkt hinter Union Berlin liegen. Der FC Bayern München gewann sechsmal, spielte viermal unentschieden und musste eine Niederlage bisher einstecken.