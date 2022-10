FC Nantes - SC Freiburg in der Europa League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

FC Nantes und der SC Freiburg treffen in der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Europa League 2022/23 steht der nächste Spieltag an. Wie bereits in der vergangenen Saison übertragen RTL Nitro und RTL+ alle Partien mit deutschen Mannschaften live. Auch ausgewählte andere Partien werden von RTL+ im Stream übertragen und zwar bis zu acht Spiele pro Spieltag - sowohl in der Einzelübertragung als auch in der Konferenz. Im TV überträgt RTL an jedem Spieltag nur eine Partie aus Europa League oder Europa Conference League, bei RTL direkt oder bei RTL Nitro. Aus der Bundesliga sind SC Freiburg und Union Berlin bei der Europa League dabei.

Jetzt steht im Spielplan der Europa League 2022/23 der 4. Spieltag der Gruppenphase an. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung von FC Nantes - SC Freiburg live im TV und Stream. Läuft das Spiel im Free-TV?

FC Nantes - SC Freiburg in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel am vierten Tag der Gruppenphase findet am 13.10.22, statt. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

FC Nantes gegen SC Freiburg: Übertragung des Spiels live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die RTL Gruppe hat sich wie schon im Vorjahr die exklusiven Rechte an der Live-Übertragung der Europa League 2022/2023 gesichert. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ein weiteres Highlight-Spiel pro Spieltag zeigt RTL in voller Länge als Live-Stream auf RTL+ (früher TV Now). Für RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zusätzlich gibt es die Live-Konferenz und die Matchday Sendung mit weiteren Spieleindrücken, Highlights, Zusammenfassungen und Kommentaren. Alle Spiele mit deutscher Teilnahme können Sie außerdem live im Free-TV auf RTL Nitro (vsl.) verfolgen.

Hier die Übersicht:

Spiel: FC Nantes - SC Freiburg , Rückspiel in der Gruppenphase der Europa League 2022/23

- , Rückspiel in der der 2022/23 Datum: Donnerstag, 13. Oktober 2022

Donnerstag, 13. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stade Louis-Fonteneau, Nantes

Stade Louis-Fonteneau, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zu FC Nantes vs. SC Freiburg in der EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Alle Infos zur Europa League 2022/23 finden Sie zudem in unserem Datencenter – und zwar zeitaktuell im Überblick: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte. Wer zieht ins Europa League Finale in Sevilla ein, wie ist der aktuelle Stand? Hier folgt der Live-Ticker:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wie läuft die Übertragung der Europa League 2022/23 live im TV und Stream ab? Die Spiele sind auf RTL, RTL Nitro und dem Videoportal RTL+ zu verfolgen. Die Mediengruppe RTL hat sich alle Free-TV und Pay-TV-Rechte der Europa League und der Europa Conference League für drei Jahre vertraglich gesichert.

Auf RTL+ konnte man im bisherigen Verlauf des Turniers pro Spieltag bis zu acht Spiele aus der Europa League (und auch der Conference League) in voller Länge live verfolgen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich laut Sender immer um ein Match mit deutscher Beteiligung handeln soll, solange deutsche Mannschaften noch im Rennen sind.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

FC Nantes - SC Freiburg: Bilanz und Infos

Bisher sind FC Nantes und SC Freiburg nur ein Mal aufeinander getroffen. Favorit ist der SC Freiburg, der den FC Nantes schon am dritten Spieltag der Gruppenphase der Europaleague 22/23 mit einem 2:0 bezwingen konnte.