Polizei beginnt mit Räumung im Fechenheimer Wald

Am Mittwochmorgen hat die Polizei mit der Räumung des Fechenheimer Walds begonnen. Aktivistinnen und Aktivisten haben Baumhäuser errichtet.

Seit Monaten halten sich Aktivistinnen und Aktivisten in Baumhäusern im Fechenheimer Wald auf. Nun hat in dem betroffenen Waldstück, welches für den Ausbau der A66 gerodet werden soll, die Räumung der Polizei begonnen. "Sie halten sich widerrechtlich in einem Rodungsbereich auf. Für Sie besteht Lebensgefahr", hallte es am Mittwochmorgen durch den Fechenheimer Wald, der sich im Osten Frankfurts befindet: "Sie haben nun letztmalig die Möglichkeit, das Gelände freiwillig zu verlassen."

Polizei beginnt Räumung im Fechenheimer Wald: Aktivisten harren in Baumhäusern aus

Die Polizei geht im Zuge ihrer Räumung von einer niedrigen zweistelligen Zahl von Aktivistinnen und Aktivisten im Fechenheimer Wald aus. Das gab eine Sprecherin der Einsatzkräfte bekannt. Einige von ihnen demonstrieren seit Monaten gegen den Ausbau der A66, für den ein Waldstück gerodet werden muss.

Die Polizei kündigte in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen "Einsatzmaßnahmen" an. Genauer beschrieben wurden dies nicht. Es sollte allerdings klar sein, dass das Ziel der Einsatzkräfte sein wird, alle Demonstranten zum Verlassen des Waldstücks zu bringen. Dann könnte die Autobahn GmbH des Bundes damit beginnen, Bäume zu fällen und zwei Baustraßen anzulegen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Aktivistinnen und Aktivisten wollen das unbedingt verhindern, oder zumindest so lange wie möglich herauszögern. Sie haben in den Buchen und Eichen Baumhäuser errichtet und Seile gespannt. Teilweise liegen die Behausungen in einer Höhe von 25 Metern. Auch deswegen geht der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller von einem "risikogeneigten Einsatz" aus. Oberste Priorität habe bei dem Einsatz daher, dass niemand zu schaden kommt.

Polizei räumt Fechenheimer Wald: A66 teilweise gesperrt

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hatte am Dienstag einen Eilantrag der Aktivistinnen und Aktivisten abgewiesen. In diesem wurde ein Aufschub der geplanten Rodungsarbeiten gefordert.

Aktivistinnen und Aktivisten haben im Fechenheimer Wald Baumhäuser errichtet. Foto: Boris Roessler, dpa

Am Mittwochmorgen begann nun der Einsatz der Polizei, in dessen Zuge ein Teilstück der A66 gesperrt. Die Autobahn kann zwischen Maintal-Dörnigheim und Frankfurt-Bergen-Enkheim nicht befahren werden. Selbiges gilt für die Borsigallee in Richtung Hessen-Center. Busse und U-Bahnen sind allerdings auf den Strecken unterwegs.