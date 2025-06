Falscher Verdacht löst Sprengstoffeinsatz aus

Eine Batterie in einer Tasche vor dem Krankenhaus in Rüsselsheim hat einen Sprengstoffeinsatz ausgelöst. Laut Polizei hatte ein aufmerksamer Bürger einen verdächtigen Gegenstand in einer Zufahrt für Fahrzeuge gemeldet.

Die Polizei fand in der Tasche eine Batterie, die an einer Steckdose angeschlossen war. Weil zunächst nicht klar gewesen sei, ob von der Tasche und ihrem Inhalt eine Gefahr ausging, wurde ein Sprengstoffexperte des Polizeipräsidiums Südhessen alarmiert. Der Bereich vor dem Krankenhaus wurde geräumt und abgesperrt.Der Experte gab schließlich Entwarnung: Bei dem Inhalt der Tasche handelte es sich um eine handelsübliche Autobatterie, die lediglich geladen wurde.