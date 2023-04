Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2023 und 2024: Alle Termine

Gesetzliche Feiertage 2023 und 2024 in Baden-Württemberg: Wann ist der nächste Feiertag? Wie viele Feiertage gibt es? Hier gibt es die Übersicht.

Wann ist der nächste Feiertag in Baden-Württemberg, an dem es arbeitsfrei oder schulfrei gibt? In diesem Artikel finden Sie alle Termine für die Feiertage 2023 und 2024.

Dazu bekommen Sie hier weitere Informationen: Wie viele Feiertage gibt es in Baden-Württemberg? Und wann sind weitere besondere Termine wie der Reformationstag oder Mariä Himmelfahrt?

Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg gibt es zwölf gesetzliche Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommen hier noch Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam und Allerheiligen am 1. November. Hier eine Übersicht:

Schulfrei ist außerdem noch in den Ferien in Baden-Württemberg.

Wann ist der nächste Feiertag in Baden-Württemberg?

Der nächste Feiertag in Baden-Württemberg ist der Tag der Arbeit am 1. Mai 2023.

Feiertage in Baden-Württemberg 2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2023 (Freitag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Fronleichnam: 08.06.2023 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Allerheiligen: 01.11.2023 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

Neun Feiertage 2023 und 2024 in Deutschland gelten in allen Bundesländern.

Lesen Sie dazu auch

Feiertage in Baden-Württemberg 2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2024 (Samstag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Allerheiligen: 01.11.2024 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Weitere besondere Termine

Feiertage in Baden-Württemberg mit Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen

Neun Feiertage gelten bundesweit. Dazu kommen in Baden-Württemberg noch drei weitere. Welche Bedeutung steckt hinter diesen Tagen?

Heilige Drei Könige

Der Dreikönigstag ist am 6. Januar und greift die biblische Geschichte von Caspar, Melchior und Balthasar auf. Demnach waren die drei Weisen aus dem Morgenland dem Stern von Bethlehem gefolgt und überreichten dem Christuskind Gaben. In Baden-Württemberg ist das ein Feiertag. Hier ziehen auch Sternsinger von Tür zu Tür.

Fronleichnam

Auch das ist einer der Feiertage in Baden-Württemberg: Fronleichnam erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Der Termin ist immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten und damit zwischen dem 21. Mai und dem 24. Juni.

Allerheiligen

Der 1. November ist allen Heiligen der katholischen Kirche gewidmet. Baden-Württemberg gehört zu den wenigen Bundesländern, in denen Allerheiligen ein Feiertag ist.

Vergangene Feiertage in Baden-Württemberg

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2022 (Donnerstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Fronleichnam: 16.06.2022 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Allerheiligen: 01.11.2022 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)