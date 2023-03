Ostern mit der Familie, am besten im Freien. Wird das möglich sein dieses Jahr? So sieht das Wetter an Ostern 2023 in Karlsruhe und Umgebung aus.

In wenigen Tagen ist es wieder so weit, Ostern steht vor der Tür. Viele verbringen die Feiertage gerne mit der Familie, vielleicht bei einem gemeinsamen Essen. Besonders schön ist das natürlich, wenn man dafür im Freien sitzen kann, bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein.

Leider ist im April das Wetter bekanntermaßen sehr wechselhaft, manchmal ist es fast frühsommerlich, manchmal fühlt man sich an dunkle Dezembertage erinnert. Wie wird es dieses Jahr, an Ostern im Jahr 2023, in Karlsruhe und Umgebung sein? Wie wird das Wetter, mit welchen Temperaturen kann man rechnen und soll es regnen?

Ostern 2023: Wetter in Karlsruhe und Umgebung

Wetter an Karfreitag, den 7. April 2023:

Nach einer eher kühleren Woche in Karlsruhe und Umgebung mit durchschnittlich zehn Grad Celsius, wird es am Karfreitag, den 7. April, laut der Wetter-Website wetter.com ein wenig wärmer. Es ist mit Temperaturen von zwölf Grad Celsius zu rechnen. Die Sonne kommt immer wieder heraus, der Himmel bleibt aber bewölkt, insgesamt ist mit sieben Sonnenstunden zu rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt aktuell bei null Prozent.

Wetter am Samstag, den 8. April 2023:

Am Samstag, den 8. April deutet sich dann schon an, was ein wunderschönes Osterwochenende werden könnte. Pünktlich zum Osterfest kommt laut wetter.com die Sonne hinter den Wolken hervor und sorgt für ganze 13 Sonnenstunden in Karlsruhe und Umgebung. Die Temperaturen sollen bis zu 16 Grad Celsius erreichen, regnen soll es den ganzen Tag nicht.

Wetter am Ostersonntag, den 9. April 2023:

Am Ostersonntag wird es sogar noch schöner, erneut soll es einen klaren Himmel mit durchgängigem Sonnenschein geben, 13 Sonnenstunden sagt wetter.com vorher. Die Temperaturen steigen sogar noch höher, auf 18 Grad Celsius und Regen wird auch keiner erwartet in Karlsruhe und Umgebung. Das perfekte Wetter also für ein Ostermahl mit der gesamten Familie im Freien.

Wetter am Ostermontag, den 10. April 2023:

Damit nicht genug: Am Ostermontag werden laut wetter.com genau die gleichen Bedingungen vorhergesagt, 18 Grad Celsius, wolkenloser Himmel, 13 Sonnenstunden. Auch am Montag soll es den ganzen Tag über nicht regnen. Als wäre das Wetter für das Osterfest aufgeklart, sinken die Temperaturen am Dienstag wieder und auch die Wolken kehren zurück. Aber das Osterfest in Karlsruhe und Umgebung verspricht ein sonniges zu werden.