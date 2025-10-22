50 lustige Halloween-Sprüche für Kinder und Erwachsene

„Frohe Weihnachten“ und „Frohe Ostern“ sind bekannt, doch was sagt man eigentlich zu Halloween? In den USA zum Beispiel heißt es am 31. Oktober „Happy Halloween". Sie können deshalb ruhig ein „Frohes Halloween" wünschen. Falls Sie aber lieber mit Halloween-Sprüchen Gruselstimmung verbreiten wollen, können Sie unsere 50 Vorschläge nutzen. Wir haben Ihnen Halloween-Sprüche für Kinder und lustige Sprüche für Erwachsene zum Versenden auf WhatsApp zusammengestellt. Außerdem finden Sie Sprüche für die Einladung zur Halloween-Party.

Halloween-Sprüche für Kinder

In Deutschland gehen immer mehr Kinder an Halloween auf die Jagd nach Süßigkeiten. Wir haben Ihnen hier zehn Sprüche aus eigener Feder für die Haustür zusammengestellt:

Halloween, Halloween, wir werden durch die Straßen ziehen. Süßes her, dann hast du Glück – und wir kommen nicht zurück! Jetzt sind wir noch liebe Geister, doch ohne Süßes kommt der Kleister! Wir kommen in der Geisterstund' und wollen Süßes in den Mund! Wir bringen Unheil und auch Schreck; Süßes her, dann sind wir weg! Kleine Hexen und Zauberer sind wir und ohne Süßes gibt's Geschmier. Bald ist Mitternacht, du hast nicht mitgedacht: Kein Süßkram vor der Tür. Drum gib es uns jetzt, dann wird nicht gepetzt. Gebt ihr Süßes in die Tüten, müsst ihr euch nicht vor uns hüten. Macht ihr uns die Türe zu, gibt's Saures im Nu! Süßes wollen wir und davon viel - sonst gibt's für euch den Besenstiel! Süßes jetzt, sonst wird gefetzt! Wir klingeln hier in Saus und Braus, rückt bitte euren Süßkram raus!

Drei unserer Lieblings-Sprüche finden Sie hier zum Ausdrucken oder Verschicken:

Halloween-Sprüche für die Haustür.

Halloween-Sprüche für die Haustür.

Icon vergrößern Foto: Elisa Jebelean/Canva.com Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Elisa Jebelean/Canva.com

Freche und lustige Halloween-Sprüche für Erwachsene: Das können Sie Ihren Freunden an Halloween schreiben

Auch als Erwachsener kann man sich dem Halloween-Spaß hingeben – wer Sie vom Gegenteil überzeugen will, sollte einfach mit einem kleinen Halloween-Snack zum Schweigen gebracht werden. In den USA gehen Erwachsene sogar "trick-or-treating" in ihrer Nachbarschaft. In Deutschland ist das aber weniger üblich. Falls Sie trotzdem Halloween-Stimmung verbreiten wollen, versuchen Sie es mit diesen englischen Sprüchen:

I witch you a Happy Halloween Ghostly Greetings! Have a fang-tastic night What do you get when you divide the circumference of your jack-o’-lantern by its diameter? – Pumpkin Pi What is a ghost’s favorite dessert? – Boo-berry pie with ice scream! Why didn’t the skeleton go to the Halloween party? – Because he had no body to go with! Why do demons and ghouls always hang out together? – Because demons are a ghoul’s best friend. Know why mummies never reveal their true age? – ‘Cause they like to keep it under wraps. How can you tell if a vampire has a cold? – Because of the coffin! What do spiders do for fun on Halloween? – Surf the web!

Kurze Halloween-Sprüche für Erwachsene: So wünschen Sie "Happy Halloween" über WhatsApp

Im Anschluss finden Sie fünf kurze Sprüche, die Sie zu Halloween an Ihre Freunde und Familie schicken können:

Ich bin beGEISTERt! Happy Halloween! Heute ist Halloween und ich will mir einen Reim aus der Nase ziehen: Lass dich heute richtig gruseln, wenn Geister um die Häuser wuseln. Heute wandeln die Toten umher, doch die Couch zu verlassen fällt mir schwer. Drum werde ich unter der Decke kauern, während die Monster draußen lauern. Ich wünsch' dir Happy Halloween! Auch du kannst dich dem Spaß nicht entziehen! Heute sind die Geister auf Zack und treiben allerlei Schabernack. Doch aller Trubel zieht vorbei, ich hoffe dein Tag ist stressfrei! Happy Halloween!

Halloween-Sprüche für Erwachsene: Ich bin beGEISTERt!

Gruselige Halloween-Sprüche für WhatsApp: Zitate aus bekannten Horror-Filmen

Auch wenn Sie kein Horrorfilm-Liebhaber sind oder Ihre Freunde die Filme nicht kennen, können diese Zitate mit wenigen Worten Gruselstimmung verbreiten:

"Sie kommen, um dich zu holen, Barbara ..." ("Nacht der Untoten") "Heeere's Johnny!" ("Shining") "Es war der schwarze Mann." ("Halloween") "Es ist Halloween. Da darf man jeden mal so richtig erschrecken" ("Halloween") "Manchmal ist tot besser." ("Friedhof der Kuscheltiere") "Wir alle werden manchmal ein bisschen verrückt." ("Psycho") "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ("Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast") "Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. Aber: Sie haben mein Mitgefühl! ("Alien") "Wer das hier liest, schau hin und guck. Wird ihn nicht mehr los, den Babadook." ("Der Babadook") "Willst du spielen?" ("Chucky - Die Mörderpuppe") "Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück!" ("Dawn of the Dead") "Die Frage ist nicht, wer ich bin, sondern wo ich bin." ("Scream") "Wenn nur meine bösen Träume nicht wären" ("Nightmare - Mörderische Träume") "Die Rache ist mein." ("I spit on Your grave") "Ich will ein Spiel spielen." ("Saw")

Auf der Party sorgt dann die passende Halloween-Musik für Gruselstimmung.

Halloween-Sprüche für die Einladung zur Party

Eine Einladung zur Halloween-Party gibt es heute meist digital über WhatsApp. Unsere Sprüche machen aber auch auf einer Einladung aus Papier eine gute Figur. Das Datum können Sie selbstverständlich beliebig austauschen. Hier unsere Vorschläge:

Jetzt kommt gleich die schwarze Stunde, und wir drehen unsre Runde. Gerne hätten wir dich dabei, wir hoffen du hast am 31.10.2023 frei! Ich weiß nicht, was du letzten Oktober getan hast, will es aber dieses Jahr wissen: Komm vorbei am 31.10.2023, um 18.30 Uhr! An Halloween sollen die Geister umhergehen. Genau deshalb wollen wir dich sehen! Komm vorbei zu unserer Feierei! Schwing' deine Fratze am 31.10.2023 zu uns rüber. Bei dem Anblick bleiben die Geister bestimmt fern. Trotzdem haben wir dich gern! An Halloween, weißt du Bescheid, toben die Geister weit und breit. Komm' am 31.10. zu uns reingeschneit. Wir freuen uns auf deine Anwesenheit!

Falls Ihnen kein Spruch zusagt, können Sie auf Ihre Einladung auch einfach ein Filmzitat schreiben: "Willst du spielen?" bietet sich an. Wenn Sie etwas Zeit haben und kreativ sein wollen, haben wir eine kleine lustige Idee für Ihre Halloween-Einladung: Stellen Sie einfach die berühmte Tür-Szene in "Shining" von Jack Nicholson mit dem Zitat "Heeere's Johnny!" nach. Die Szene sehen Sie ab Minute zwei.

Entweder Sie fotografieren sich in einer ähnlichen Position zwischen der Tür (eine Axt und eine kaputte Tür muss es dann doch nicht sein), oder Sie bearbeiten das Foto mit Jack Nicholson auf Ihrem Handy und mit Ihrem Gesicht nach.

Die Einladung kommt wahrscheinlich nur gut an, wenn Ihre Gäste die Szene bereits gesehen haben, sonst könnten Sie betretenes Schweigen ernten. Zum Glück wird die Einladung meist digital verschickt.

Halloween-Sprüche: Gedichte und Zitate für WhatsApp oder die Einladung

"Das, was du da siehest, ist Totengeleit,

Und was du da hörest, sind Klagen.

Dem König, dem Zauberer, gilt es zuleid,

Sie bringen ihn wieder getragen.

O weh!

So sind es die Geister vom See!"

– Eduard Mörike ("Die Geister am Mummelsee", Vers 4)

"Keiner soll es mir verwehren,

Spukgeschichten, Geisterstunden

Schauderfreudig anzuhören,

Wie als Kind in Dämmerstunden.

Ja, daß Geister wiederkehren

Und rumoren und erscheinen,

Möcht' ich selbst beinah beschwören,

Denn ich habe selber einen."

– Wilhelm Busch ("Gelegenheitsdichtungen")

"Wie heiter im Tuilerienschloß

Blinken die Spiegelfenster,

Und dennoch dort am hellen Tag

Gehn um die alten Gespenster."

– Heinrich Heine ("Maria Antoinette", Vers 1)

"Fragst du mich, wie er heißt,

Jener finstere Geist,

Der meine Brust hat zum Reich,

Davon ich so düster und bleich?"

– Franz Grillparzer ("Incubus", Vers 1)

"Abends, wenn die Heimchen singen,

Wenn die Lampe düster schwelt,

Hör ich gern von Spukedingen,

Was die Tante mir erzählt.

Wie es klopfte in den Wänden,

Wie der alte Schrank geknackt,

Wie es einst mit kalten Händen

Mutter Urschel angepackt,

Wie man oft ein leises Jammern

Grad um Mitternacht gehört

Oben in den Bodenkammern,

Scheint mir höchst bemerkenswert.

Doch erzählt sie gar das Märchen

Von dem Geiste ohne Kopf,

Dann erhebt sich jedes Härchen

Schaudervoll in meinem Schopf

Und ich kann es nicht verneinen,

Daß es böse Geister gibt;

Denn ich habe selber einen,

Der schon manchen Streich verübt."

– Wilhelm Busch ("Es spukt")

Übrigens: An Halloween mit Kostüm Auto zu fahren ist nicht ganz unproblematisch. Wenn zum Beispiel die Sicht behindert ist, drohen hohe Bußgelder.