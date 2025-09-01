Gesetzliche Feiertage in Hamburg 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wann sind Feiertage in Hamburg? In diesem Artikel bekommen Sie eine komplette Übersicht mit allen Terminen für 2025 und 2026. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag ist.

Darüber hinaus finden Sie die Termine für weitere besondere Tage im Jahr – darunter Vatertag, Allerheiligen oder Heiligabend. Zu allen Tagen bieten wir auch weitere Informationen rund um Bedeutung und Bräuche. Klicken Sie für mehr Details einfach auf die Links.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Hamburg?

In Hamburg gibt es zehn Feiertage von Neujahr bis zum 2. Weihnachtstag. Die Menschen haben hier an den neun bundesweiten Terminen und zusätzlich noch am Reformationstag am 31. Oktober arbeitsfrei oder schulfrei. Das sind alle Feiertage in Hamburg im Überblick:

Ist der 1. November ein Feiertag in Hamburg? Nein, an Allerheiligen haben die Menschen hier genauso wenig frei wie an Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt. Während diese Tage in einigen Bundesländern Feiertage sind, müssen die Hamburger an diesen Terminen ganz normal zur Arbeit oder Schule. Das sind die konkreten Feiertag-Termine:

Feiertage in Hamburg 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Hamburg 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine in Hamburg

Hier erhalten Sie die Übersicht über weitere wichtige Termine im Kalender:

Fronleichnam ist kein Feiertag in Hamburg - Reformationstag am 31. Oktober schon

Hamburg hat im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenige Feiertage, da die Menschen hier zum Beispiel am Dreikönigstag oder an Fronleichnam nicht frei haben. Dafür gilt hier der Reformationstag als Feiertag, was nur in einem Teil von Deutschland der Fall ist - neben Hamburg nämlich noch in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Am 31. Oktober wird die Reformation der Kirche durch Martin Luther gefeiert. Das Datum geht auf den Thesenanschlag in Wittenberg zurück, der laut der Überlieferung am 31. Oktober 1517 stattgefunden haben soll.

Vergangene Feiertage in Hamburg

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

