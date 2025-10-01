Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wie viele gesetzliche Feiertage gelten in Mecklenburg-Vorpommern (MV) 2025 und 2026? In diesem Artikel bekommen Sie die komplette Übersicht mit allen Terminen. Damit sind Sie immer informiert, wann der nächste Feiertag ist.

Ist der 31. Oktober ein Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, am Reformationstag haben die Menschen in diesem Bundesland frei - das ist längst nicht überall in Deutschland der Fall. Und auch der Internationale Frauentag am 8. März ist seit 2023 ein Feiertag in MV. Dagegen sind Fronleichnam oder Allerheiligen hier keine Feiertage. An diesen Tagen müssen die Einwohner von MV ganz normal zur Arbeit oder Schule.

Wir nennen in diesem Artikel nicht nur die Termine der Feiertage, sondern listen auch noch viele weitere interessante Tage auf. Sie können immer auf den jeweiligen blauen Link klicken, um mehr Informationen zu erfahren - zum Beispiel über Bedeutung und Brauch.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Mecklenburg-Vorpommern?

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es elf Feiertage. Zu den neun bundesweiten Terminen kommen noch der Reformationstag und seit 2023 der Internationale Frauentag. Hier ein Überblick über die gesetzlichen Feiertage in MV:

Hier folgen die konkreten Feiertag-Termine für Mecklenburg-Vorpommern:

Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Internationaler Frauentag: 08.03.2025 (Samstag)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Insgesamt gelten davon neun gesetzliche Feiertage 2025 und 2026 für alle Bundesländer in Deutschland.

Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Internationaler Frauentag: 08.03.2026 (Sonntag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine

Hier folgt eine Übersicht über weitere besondere Termine im Jahr:

Fronleichnam ist kein Feiertag in MV - der Reformationstag schon

Wie viele Feiertage es gibt, ist zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich. So gelten in anderen Teilen von Deutschland unter anderem auch Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt oder Allerheiligen als Feiertage. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen an diesen Terminen normalerweise nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Die Geschäfte haben geöffnet.

Der Reformationstag am 31. Oktober ist hingegen ein Feiertag in MV, der längst nicht in jedem Bundesland existiert. Wie der Name schon sagt, wird am 31. Oktober die Reformation der Kirche durch Martin Luther gefeiert. Das Datum geht auf das Jahr 1517. Damals soll Luther laut der Überlieferung am Abend vor Allerheiligen seine berühmten Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben.

Vergangene Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Internationaler Frauentag: 08.03.2024 (Freitag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Internationaler Frauentag: 08.03.2023 (Mittwoch)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

