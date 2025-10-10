Brückentage 2026 in Baden-Württemberg: Mit 8 Urlaubstagen 16 Tage frei

2026 bietet in Baden-Württemberg gute Möglichkeiten, um mit Brückentagen ein verlängertes Wochenende zu genießen. Mit allen anderen Feiertagen lässt sich mit ein oder zwei Urlaubstagen das Maximum an Freizeit herausholen, ohne das Urlaubskonto zu strapazieren.

Brückentage 2026 in Baden-Württemberg: Alle Feiertage und Wochentage im Überblick

In Baden-Württemberg fallen 2026 mehrere Feiertag auf ein Wochenende. Der beste Monat für Brückentage ist der Mai, danach gibt es bis zum Tag der Deutschen Einheit eine Feiertags-Flaute. Die Monate mit den meisten Arbeitstagen sind Januar und August. Hier der Überblick aller gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg 2026:

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2026 (Dienstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Fronleichnam: 04.06.2026 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Allerheiligen: 01.11.2026 (Sonntag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Brückentage 2026 in Baden-Württemberg: Mit möglichst wenig Urlaubstagen besonders viel Freizeit

Die beste Zeit für einen längeren Urlaub ist der Mai mit drei gesetzlichen Feiertagen. Wer eine längere Reise plant, hat im Mai die besten Chancen.

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2026 in Baden-Württemberg folgende Termine vormerken:

Freitag, 02.01.2026

Freitag, 15.05.2026

Freitag, 05.06.2026

Brückentage im Januar 2026

Feiertage am: Donnerstag, 01. Januar 2026

Urlaubstage: 1 Tag (02. Januar 2026)

Freie Tage: 4 (01. bis 04. Januar)

Im Februar gibt es in Baden-Württemberg keinen Feiertag.

Brückentage im März 2026

Im März gibt es 2026 keine gesetzlichen Feiertage.

Brückentage im April 2026

Feiertage am: Freitag, 03. April 2026 (Karfreitag) und Montag, 06. April 2026 (Ostermontag)

Urlaubstage: 8 Tage (30. März bis 02. April und 06. bis 10. April)

Freie Tage: 16 (38. März bis 12. April)

Brückentage im Mai 2026

Feiertag am: Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt)

Urlaubstage: 1 Tag (15. Mai)

Freie Tage: 4 (14. bis 17. Mai)

Brückentage im Juni 2026

Feiertag am: Donnerstag, 04.06.2026 (Fronleichnam)

Urlaubstag: 1 Tag (05. Juni)

Freie Tage: 4 (04. bis 07. Juni)

Juli und August 2026 gibt es in Baden-Württemberg keine Feiertage. Mariä Himmelfahrt ist in Baden-Württemberg kein Feiertag.

Brückentage im Oktober 2026

Im Oktober gibt es nur keine Brückentage, da der einzige Feiertag (Tag der Deutschen Einheit) auf einen Samstag fällt.

Brückentage im November 2026

Im November gibt es in Baden-Württemberg einen gesetzlichen Feiertag: Allerheiligen am Sonntag, den 1. November.

Brückentage 2026 im Dezember

Weihnachten findet 2026 Ende der Woche statt. Wer sich 12 freie Tage gönnen möchte – inklusive Neujahr 2025 – braucht acht Urlaubstage.

Feiertag am: Freitag, 25. Dezember 2026 und Freitag, 1. Januar 2027

Urlaubstage: 8 Tage (21. bis 24.; 28. bis 31. Dezember 2026)

Freie Tage: 12 (21. Dezember 2026 bis 1. Januar 2027)