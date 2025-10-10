Brückentage 2026 in Bayern: Mit 5 Urlaubstagen 12 Tage frei

2026 ist nicht das aussichtsreichste Jahr für Brückentage in Bayern: Mehrere Feiertage fallen auf Freitage oder ein Wochenende. Dennoch kann man sich mit einem oder zwei Brückentagen entweder ein langes Wochenende oder sogar eine längere Auszeit gönnen.

Brückentage 2026: Die Feiertage und Wochentage im Überblick

Nicht alle der unten aufgelisteten Feiertage gelten bundesweit. Mariä Himmelfahrt zum Beispiel ist nicht in allen Städten und Gemeinden in Bayern ein Feiertag, sondern nur in den überwiegend katholisch geprägten Regionen. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat eine Datenbank, wo eingesehen werden kann, ob Ihr Wohnort dazugehört. Hier der Überblick aller Feiertage, inklusive Wochentag:

Brückentage 2026 in Bayern: Mit möglichst wenig Urlaubstagen besonders viel Freizeit

Die beste Zeit für einen längeren Urlaub ist April und Mai rund um Ostern und den Tag der Arbeit. Diese Urlaubstage eignen sich besonders:

03. bis 06. April und der 1. Mai

Auch rund um Weihnachten ist eine gute Zeit für einen längeren Urlaub. Das sind die Termine:

22. bis 24. Dezember und der 29. bis 31. Dezember; zusammen mit dem 2. Januar gibt es mit sieben Urlaubstagen dann 16 freie Tage.

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2026 folgende Termine vormerken:

Freitag, 15. Mai 2026 - nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 5. Juni 2026 - nach Fronleichnam

Ein langes Wochenende ohne Brückentag gibt es an diesen Terminen:

Karfreitag: 03.04.2026

Tag der Arbeit: 01.05.2026

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.26

Brückentage im Januar 2026

Feiertage am: Donnerstag, 01. Januar 2026 (Neujahr) und Dienstag, 06. Januar 2026 (Heilige Drei Könige)

Urlaubstage: 2 Tage (02. und 05. Januar 2026)

Freie Tage: 6 (01. bis 6. Januar)

Im Februar und März gibt es in Bayern keinen Feiertag.

Brückentage im April 2026

Feiertage: Freitag, 03. April 2026 (Karfreitag) und Montag, 06. April 2026 (Ostermontag)

Urlaubstage: 8 Tage (30. März bis 2. April und 07. bis 10. April)

Freie Tage: 16 (28. März bis 12. April)

Brückentage im Mai 2026

Feiertag: Montag, 25. Mai 2026 (Pfingstmontag)

Urlaubstage: 4 Tage (26. bis 30. Mai)

Freie Tage: 9 (23. bis 31. Mai)

Brückentage im Juni 2026

Feiertag: Donnerstag, 04.06.2026 (Fronleichnam)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 05. Juni)

Freie Tage: 4 (04. bis 07. Juni)

Im Juli 2026 gibt es in Bayern keine Feiertage.

Brückentage 2026 im August

In Augsburg gibt es eine Besonderheit: Am 8. August wird das Friedensfest gefeiert und viele Arbeitnehmer haben frei. Es fällt 2026 aber auf einen Samstag.

Viele andere katholisch geprägte Städte in Bayern haben an Mariä Himmelfahrt ohne Urlaubstag ein langes Wochenende.

Im September 2026 gibt es in Bayern keinen gesetzlichen Feiertag.

Brückentage im Oktober 2026

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt 2026 auf einen Samstag.

Brückentage im November 2026

Im November gibt es in Bayern einen gesetzlichen Feiertag: Allerheiligen. Er fällt 2025 aber auf den Sonntag.

Brückentage 2026 im Dezember

Weihnachten findet 2026 am Ende der Woche statt und beschert ein verlängertes Wochenende.

Feiertage: Freitag, 25. Dezember 2026 (Erster Weihnachtsfeiertag) und Samstag, 26. Dezember 2026 (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Urlaubstage: 3 Tage (22. bis 24. Dezember)

Freie Tage: 9 (20. bis 28. Dezember)