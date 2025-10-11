Brückentage 2026 in Hessen: So nutzen Sie Ihre Urlaubstage effizient

Hessen liegt mit der Anzahl an Feiertagen einen Tag unter dem bundesweiten Durchschnitt: Zehn Tage haben Arbeitnehmer in Hessen frei. Deutschlandweit sind es durchschnittlich 11.

Insgesamt drei Feiertage fallen 2026 auf einen Donnerstag. Mit geschickter Urlaubsplanung lässt sich viel Freizeit herausschlagen.

Brückentage 2026 in Hessen: Die Feiertage und Wochentage im Überblick

In Hessen fallen 2026 einzelne Feiertage auf ein Wochenende. Fünf Feiertage ermöglichen sogar ohne Brückentag ein langes Wochenende. Hier der Überblick:

Wie viele Brückentage gibt es 2026 in Hessen?

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2026 in Hessen folgende Termine vormerken:

Freitag, 02. Januar 2026 - nach Neujahr

Freitag, 15. Mai 2026 - nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 05. Juni 2026 - nach Fronleichnam

Brückentage in Hessen 2026 - so holen Sie im Januar am meisten raus

Feiertag am: Donnerstag, 01. Januar 2026 (Neujahr)

Urlaubstage: 1 Tag (02. Januar 2026)

Freie Tage: 4 (01. bis 04. Januar)

Im Februar und März gibt es in Hessen keinen Feiertag.

Geschickte Urlaubsplanung im April: Brückentage in Hessen 2026

Feiertage: Freitag, 03. April 2026 (Karfreitag) und Montag, 06. April 2026 (Ostermontag)

Urlaubstage: 8 Tage (30. März bis 02. April und 07. bis 10. April)

Freie Tage: 16 (28. März bis 12. April)

Brückentage in Hessen im Mai 2026

Beispiel 1:

Feiertag: Freitag, 01. Mai 2026 (Tag der Arbeit)

Urlaubstage: 1 Tag (Donnerstag, 30. April)

Freie Tage: 4 (30. April bis 03. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag: Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 15. Mai)

Freie Tage: 4 (14. bis 17. Mai)

Beispiel 3:

Feiertag: Montag, 25. Mai 2026 (Pfingstmontag)

Urlaubstage: 4 Tage (26. bis 29. Mai)

Freie Tage: 9 (23. bis 31. Juni)

Hessen: Brückentage im Juni 2026

Feiertag: Donnerstag, 04. Juni 2026 (Fronleichnam)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 05. Juni)

Freie Tage: 4 (04. Juni bis 07. Juni)

Im Juli und August 2026 gibt es in Hessen keine gesetzlichen Feiertage.

Brückentage in Hessen im Oktober 2026

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt im Jahr 2026 auf einen Samstag. Dementsprechend fällt ein möglicher Brückentag diesmal weg. Im November gibt es in Hessen keinen gesetzlichen Feiertag. Damit zählt Hessen mit Berlin zu den einzigen Bundesländern, die weder am Reformationstag, noch an Allerheiligen frei haben.

Brückentage 2026 im Dezember

Weihnachten findet 2026 am Ende der Woche statt und beschert ein extra langes Wochenende. Wer sich neun freie Tage gönnen möchte, braucht nur vier Urlaubstage.

Feiertage: Freitag, 25. Dezember 2026 (Erster Weihnachtsfeiertag) und Samstag, 26. Dezember 2026 (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Urlaubstage: 4 Tage (21. bis 24. Dezember)

Freie Tage: 9 (19. bis 27. Dezember)