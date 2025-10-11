Brückentage 2026 in Niedersachsen: So legen Sie die Urlaubstage optimal

Niedersachsen liegt mit der Anzahl an Feiertagen unter dem bundesweiten Durchschnitt von 11 gesetzlichen Feiertagen.

2026 fallen zwei Feiertage auf einen Donnerstag. Mit geschickter Urlaubsplanung sind mit acht Urlaubstagen 16 freie Tage drin - Wochenenden mitgerechnet.

Brückentage 2026 in Niedersachsen: Die Feiertage und Wochentage im Überblick

In Niedersachsen landen im Jahr 2026 mehrere Feiertag auf einem Wochenende. Ohne zusätzlichen Brückentag bieten insgesamt fünf Feiertage die Chance auf ein verlängertes Wochenende. Ein Überblick:

Wie viele Brückentage gibt es 2026 in Niedersachsen?

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2026 in Niedersachsen folgende Termine vormerken:

Freitag, 02. Januar 2026 - nach Neujahr

Freitag, 15. Mai 2026 - nach Christi Himmelfahrt

Brückentage im Januar 2026 in Niedersachsen

Feiertag am: Donnerstag, 01. Januar 2026 (Neujahr)

Urlaubstage: 1 Tage (02. Januar 2026)

Freie Tage: 4 (01. bis 04. Januar)

Im Februar und März gibt es in Niedersachsen keinen gesetzlichen Feiertag.

Brückentage in Niedersachsen im April 2026

Feiertage: Freitag, 03. April 2026 (Karfreitag) und Montag, 06. April 2026 (Ostermontag)

Urlaubstage: 8 Tage (30. März bis 02. April und 07. bis 10. April)

Freie Tage: 16 (28. März bis 12. April)

Geschickte Urlaubsplanung im Mai: Brückentage in Niedersachsen 2026

Beispiel 1:

Feiertag: Freitag, 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit)

Urlaubstage: 1 Tag (Donnerstag, 30. April)

Freie Tage: 4 (30. April bis 03. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag: Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt)

Urlaubstage: 1 Tag (Freitag, 15. Mai)

Freie Tage: 4 (14. Mai bis 17. Mai)

Beispiel 3:

Feiertag: Montag, 25. Mai 2026

Urlaubstage: 1 Tag (22. Mai oder 26. Mai)

Freie Tage: 4 Tage (22. bis 25. Mai oder 23. bis 26. Mai)

Im Juni, Juli, August und September 2026 gibt es in Niedersachsen keine Feiertage.

Brückentage in Niedersachsen im Oktober 2026

Im Oktober gibt es in Niedersachsen mit dem Tag der Deutschen Einheit am 03.10 und dem Reformationstag am 31.10 gleich zwei Feiertage. Beide fallen 2026 aber auf einen Samstag, weshalb es kein verlängertes Wochenende gibt und mögliche Brückentage wegfallen.

Im November gibt es in Niedersachsen keinen Feiertag.

Brückentage in Niedersachsen im Dezember 2026

Weihnachten findet 2026 am Ende der Woche statt und beschert ein extra langes Wochenende. Wer sich neun freie Tage gönnen möchte, braucht nur vier Urlaubstage.

Feiertage: Freitag, 25. Dezember 2026 (Erster Weihnachtsfeiertag) und Samstag, 26. Dezember 2026 (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Urlaubstage: 4 Tage (21. bis 24. Dezember)

Freie Tage: 9 (19. bis 27. Dezember)