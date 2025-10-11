Brückentage 2026 in Sachsen: So nutzen Sie Ihre Urlaubstage effizient

Sachsen liegt mit der Anzahl an Feiertagen genau im bundesweiten Durchschnitt: Es gibt 11 gesetzliche Feiertage.

2026 ist ein solides Jahr für Brückentage: Zwei Feiertage fallen auf einen Donnerstag. Mit geschickter Urlaubsplanung lässt sich viel Freizeit herausschlagen.

Brückentage 2026 in Sachsen: Die Feiertage und Wochentage im Überblick

In Sachsen fallen 2026 gleich mehrere Feiertag auf ein Wochenende. Fünf Feiertage ermöglichen sogar ohne Brückentag ein langes Wochenende. Eine Besonderheit: In ganz Deutschland gilt der Buß- und Bettag mittlerweile nur noch in Sachsen als gesetzlicher Feiertag. Hier der Überblick:

Wie viele Brückentage gibt es 2026 in Sachsen?

Die beste Zeit für einen längeren Urlaub ist der Mai mit drei gesetzlichen Feiertagen. Mit nur acht Urlaubstagen gewinnt man 16 freie Tage. Diese Urlaubstage eignen sich besonders:

07. und 08. April 2026

29. und 30. April 2026

15. und 18. Mai 2026

26. und 27. Mai 2026

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2026 in Sachsen folgende Termine vormerken:

Freitag, 02. Januar 2026

Freitag, 15. Mai 2026

Brückentage in Sachsen 2026 - so holen Sie im Januar am meisten raus

Feiertag am: Donnerstag, 01. Januar 2026

Urlaubstage: 1 Tag (02. Januar 2026)

Freie Tage: 4 (01. bis 04. Januar)

Im Februar und März 2026 gibt es in Sachsen keinen Feiertag.

Geschickte Urlaubsplanung im April: Brückentage in Sachsen 2026

Beispiel 1:

Feiertage am: Freitag, 03. April 2026 und Montag, 06. April 2026

Urlaubstage: 8 Tage (30. März bis 02. April und 07. bis 10. April)

Freie Tage: 16 (28. März bis 12. April)

Beispiel 2:

Feiertag am: Freitag, 1. Mai 2026

Urlaubstage: 2 Tage (29. bis 30. April)

Freie Tage: 5 (29. April bis 3. Mai)

Brückentage in Sachsen im Mai 2026

Beispiel 1:

Feiertag am: Donnerstag, 14. Mai 2026

Urlaubstage: 1 Tag (15. Mai)

Freie Tage: 4 (14. Mai bis 17. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag am: Montag, 25. Mai 2026

Urlaubstage: 1 Tag (22. oder 26. Mai)

Freie Tage: 4 (22. bis 25. Mai oder 23. bis 26. Mai)

Im Juni, Juli, August und September 2026 gibt es in Sachsen keine Feiertage.

Brückentage in Sachsen im Oktober 2026

Im Oktober gibt es in Sachsen nur zwei Feiertage, nämlich den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und den Reformationstag am 31. Oktober. Beide fallen 2026 aber auf einen Samstag, weshalb es kein verlängertes Wochenende oder einen möglichen Brückentag gibt.

Brückentage in Sachsen im November 2026

Feiertag am: Mittwoch, 18. November 2026

Urlaubstage: 2 Tag (19. und 20. November)

Freie Tage: 5 (18. bis 22. November)

Brückentage in Sachsen 2026 im Dezember

Weihnachten findet 2026 gegen Ende der Woche statt. Wer sich 16 freie Tage gönnen möchte – inklusive Neujahr 2025 – braucht nur acht Urlaubstage.

Feiertage am: Freitag, 25. Dezember und Samstag, 26. Dezember 2026, Freitag, 01. Januar 2027

Urlaubstage: 8 Tage (21. bis 24., 28. bis 31. Dezember 2026)

Freie Tage: 16 (19. Dezember 2026 bis 03. Januar 2027)

Auch der 23. und der 24. Dezember eignen sich gut für einen Kurzurlaub rund um Weihnachten.