Brückentage in Bremen 2025: Mit sieben Urlaubstagen 14 Tage frei

In Bremen gibt es insgesamt zehn gesetzliche Feiertage. 2025 ist ein besonders gutes Jahr für eine geschickte Urlaubsplanung, denn in Bremen fällt kein einziger Feiertag auf ein Wochenende. An zwei Terminen im Jahr lassen sich mit nur einem Urlaubstag vier freie Tage gewinnen. Hier finden Sie alle Termine der Brückentage in Bremen.

Brückentage 2025 in Bremen: Termine im Überblick

An sechs Terminen hat man 2025 auch ohne Brückentage in Bremen ein langes Wochenende. An zwei weiteren Terminen gewinnt man mit einem Brückentag vier freie Tage. Ein Überblick aller gesetzlichen Feiertage inklusive Wochentag:

Wie viele Brückentage gibt es 2025 in Bremen?

In Bremen gibt es insgesamt zwei Termine, die sich für alle eignen, die nur noch einen Urlaubstag übrig haben. Das sind:

Freitag, 02. Mai 2025

Freitag, 30. Mai 2025

Die beste Zeit für einen längeren Urlaub ist Ende April bis Mai mit drei gesetzlichen Feiertagen. Diese Urlaubstage eignen sich im April besonders für einen längeren Urlaub:

22. bis 25. April 2025

28. bis 30. April 2025

Brückentage im Januar 2025 in Bremen

Feiertag am: Mittwoch, 01. Januar 2025

Urlaubstage: 2 Tage (2. und 3. Januar 2025)

Freie Tage: 5 (01. bis 5. Januar)

Im Februar und März gibt es in Bremen keinen gesetzlichen Feiertag.

Brückentage in Bremen 2025 im April

Beispiel 1:

Feiertage am: Freitag, 18. April 2025 und Montag, 21. April 2025

Urlaubstage: 7 Tage (22. bis 25. April und 28. bis 30. April)

Freie Tage: 14 (18. April bis 01. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag am: Donnerstag, 01. Mai 2025

Urlaubstage: 2 Tage (30. April und 02. Mai)

Freie Tage: 5 (30. April bis 04. Mai)

Brückentage in Bremen im Mai 2025

Beispiel 1:

Feiertag am: Donnerstag, 01. Mai 2025

Urlaubstag: 1 Tag (02. Mai)

Freie Tage: 4 (01. bis 04. Mai)

Beispiel 2:

Feiertag am: Donnerstag, 29. Mai 2025

Urlaubstag: 1 Tag (30. Mai)

Freie Tage: 4 (29. Mai bis 01. Juni)

Langes Wochenende in Bremen im Juni 2025

Samstag, 07. Juni 2025 bis Montag, 09. Juni 2025

Im Juli, August und September 2025 gibt es in Bremen keine Feiertage.

Lange Wochenenden in Bremen im Oktober 2025

Freitag, 03. Oktober 2025 bis Sonntag, 05. Oktober 2025

Freitag, 31. Oktober 2025 bis Sonntag, 02. November 2025

Brückentage in Bremen 2025 im Dezember

Dieses Jahr fallen die Feiertage rund um Weihnachten auf die Wochenmitte. Wer sich 13 freie Tage gönnen möchte – inklusive Neujahr 2026 – braucht nur sechs Urlaubstage.

Feiertag am: Donnerstag, 25. Dezember 2025, Freitag, 26. Dezember 2025 und Donnerstag, 01. Januar 2026

Urlaubstage: 6 Tage (22. bis 24. und 29. bis 31. Dezember)

Freie Tage: 13 (20. Dezember 2025 bis 1. Januar 2026)

Auch der 23. und der 24. Dezember eignen sich gut für einen Kurzurlaub rund um Weihnachten. Übrigens: Die meisten Feiertage in Deutschland hat die Stadt Augsburg.