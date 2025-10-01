Gesetzliche Feiertage in Bayern 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

In Bayern gibt es 2025 und 2026 wieder mehr gesetzliche Feiertage als in jedem anderen Bundesland. Hier finden Sie eine komplette Übersicht, damit Sie immer informiert sind, wann der nächste Feiertag ist.

Außerdem bekommen Sie hier weitere Infos: Wie viele Feiertage gibt es in Bayern? Und wann sind weitere besondere Termine wie der Vatertag oder der Reformationstag?

Übrigens: Bei uns finden Sie auch die Ferien-Termine für Bayern.

Wie viele gesetzliche Feiertage hat Bayern?

Bayern hat mehr Feiertage als jedes andere Bundesland: Es sind 13. In Augsburg gibt es mit dem Friedensfest sogar noch einen mehr: Nur dort haben die Menschen auch zum Friedensfest am 8. August arbeitsfrei.

In Bayern gelten die neun bundesweiten Feiertage. Dazu kommen Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt am 15. August, Allerheiligen am 1. November und in Augsburg das Friedensfest am 8. August. Hier die Übersicht:

Mariä Himmelfahrt ist übrigens unter den Feiertagen in Bayern noch einmal ein Sonderfall: Nur Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung haben frei - also keine Arbeit und keine Schule. Keine Feiertage in Bayern sind hingegen zum Beispiel der Reformationstag oder der Tag der Befreiung am 8. Mai.

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Bayern 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01.2025 (Montag)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Fronleichnam: 19.06.2025 (Donnerstag)

Friedensfest (nur Augsburg): 08.08.2025 (Freitag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2025 (Freitag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Allerheiligen: 01.11.2025 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Feiertage in Bayern 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2026 (Dienstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Fronleichnam: 04.06.2026 (Donnerstag)

Friedensfest (nur Augsburg): 08.08.2026 (Samstag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2026 (Samstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Allerheiligen: 01.11.2026 (Sonntag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine in Bayern 2025 und 2026

In Bayern haben die Menschen an vier Feiertagen frei, die nicht in allen Bundesländern gelten - in Augsburg sogar an fünf. Hier stellen wir diese Tage kurz vor.

Heilige Drei Könige

Der Name ist eindeutig: Dieser christliche Feiertag geht auf die Weisen aus dem Morgenland zurück, die laut Bibel dem Stern von Bethlehem bis zum Jesuskind gefolgt waren. Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar für die Heiligen Drei Könige tauchen übrigens erst seit dem 6. Jahrhundert auf. In der katholischen Kirche wird der Dreikönigstag am 6. Januar als "Epiphanie" gefeiert, was "Erscheinung des Herrn" bedeutet.

Fronleichnam

Fronleichnam wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist der 21. Mai, der spätestmögliche der 24. Juni. Der Feiertag bezieht sich auf das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern. Dort teilte Jesus das Brot mit den Worten "Das ist mein Leib" aus.

Friedensfest

Nur in Augsburg ist auch der 8. August ein Feiertag. Das Hohe Friedensfest geht auf den Westfälischen Frieden von 1648 zurück, mit dem die Unterdrückung der Protestanten endete. Mittlerweile ist es ein Fest für alle Religionen und Bürger, zu dem es Veranstaltungen in der Stadt gibt.

Mariä Himmelfahrt

Auch Mariä Himmelfahrt gehört zu den Feiertagen in Bayern. An dem Tag gedenken die Katholiken der Aufnahme Marias in den Himmel. Der Feiertag gilt aber nur in den Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Das bedeutet, dass nicht alle Menschen in Bayern am 15. August frei haben.

Allerheiligen

Allerheiligen ist in ganz Bayern arbeitsfrei und schulfrei. Am 1. November werden alle Heiligen der katholischen Kirche geehrt. Dieser Feiertag gilt nur in den wenigsten Bundesländern in Deutschland.

Stille Feiertage 2025 in Bayern: Wann gilt ein Tanzverbot?

In Bayern gibt es einige "stille Tage", an denen Feiern und Konzerte verboten sind. Veranstaltungen sind laut Gesetz nur erlaubt, wenn der ernste Charakter gewahrt wird. An den meisten "stillen Tagen" beginnt das Tanzverbot um 2 Uhr in der Nacht, am Karfreitag und Karsamstag schon um Mitternacht, an Heiligabend erst um 14 Uhr.

Das sind die stillen Tage in Bayern: Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und Heiligabend

Vergangene Feiertage in Bayern

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2024 (Samstag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)

Friedensfest (nur Augsburg): 08.08.2024 (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2024 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Allerheiligen: 01.11.2024 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2023 (Freitag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Fronleichnam: 08.06.2023 (Donnerstag)

Friedensfest (nur Augsburg): 08.08.2023 (Dienstag)

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2023 (Dienstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Allerheiligen: 01.11.2023 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2022 (Donnerstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Fronleichnam: 16.06.2022 (Donnerstag)

Friedensfest (nur Augsburg): 08.08.2022 (Montag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Allerheiligen: 01.11.2022 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)