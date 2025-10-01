Gesetzliche Feiertage in Brandenburg 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Die Termine für die Feiertage 2025 und 2026 in Brandenburg finden Sie in diesem Artikel. Welche Feiertage gibt es in diesem Bundesland? Wie viele sind es? Und wann ist der nächste Feiertag?
Wir liefern die Antworten. Dazu bekommen Sie Angaben zu weiteren besonderen Tagen im Jahr wie Vatertag, Allerheiligen oder Heiligabend.
Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Brandenburg?
Brandenburg hat insgesamt zwölf Feiertage. Dabei werden aber auch der Ostersonntag und der Pfingstsonntag mitgerechnet. Dass diese jeweils als Feiertag gelten, ist bundesweit einzigartig. Damit können Arbeitnehmer in diesem Bundesland einen Freiertagszuschlag fordern. Im Rest von Deutschland gelten diese Tage hingegen als normaler Sonntag.
Ansonsten gibt es in Brandenburg die neun bundesweiten Feiertage. Dazu kommt der Reformationstag am 31. Oktober, an dem längst nicht alle Menschen in Deutschland arbeitsfrei oder schulfrei haben. Hier eine Übersicht:
- Neujahr
- Karfreitag
- Ostern - Ostersonntag
- Ostern - Ostermontag
- 1. Mai - Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingsten - Pfingstsonntag
- Pfingsten - Pfingstmontag
- Tag der Deutschen Einheit
- Reformationstag
- 1. Weihnachtsfeiertag
- 2. Weihnachtsfeiertag
Anders als in Berlin ist der 8. März in Brandenburg kein Feiertag – also der Internationale Frauentag. Auch Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Allerheiligen sind beispielsweise keine Feiertage. Die Menschen in Brandenburg müssen an diesen Terminen normal zur Arbeit oder zur Schule. Die Geschäfte bleiben geöffnet. Hier finden Sie die konkreten Feiertag-Termine für Brandenburg:
Feiertage in Brandenburg 2025
- Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)
- Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)
- Ostersonntag: 20.04.2025 (Sonntag)
- Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)
- Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)
- Pfingstsonntag: 08.06.2025 (Sonntag)
- Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)
- Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)
Insgesamt gelten davon neun gesetzliche Feiertage 2025 und 2026 für alle Bundesländer in Deutschland.
Feiertage in Brandenburg 2026
- Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)
- Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)
- Ostersonntag: 05.04.2026 (Sonntag)
- Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)
- 1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)
- Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)
- Pfingstsonntag: 24.05.2026 (Sonntag)
- Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)
- Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)
Weitere besondere Termine
- Heilige Drei Könige: 06.01.2025, 06.01.2026
- Holocaust-Gedenktag: 27.01.2025, 27.01.2026
- Valentinstag: 14.02.2025, 14.02.2026
- Weiberfastnacht: 27.02.2025, 12.02.2026
- Rosenmontag: 03.03.2025, 16.02.2026
- Aschermittwoch: 05.03.2025, 18.02.2026
- Frühlingsanfang (meteorologisch): 01.03.2025, 01.03.2026
- Internationaler Frauentag: 08.03.2025, 08.03.2026
- St. Patrick’s Day: 17.03.2025, 17.03.2026
- Josefstag: 19.03.2025, 19.03.2026
- Frühlingsanfang (kalendarisch): 20.03.2025, 20.03.2026
- Zeitumstellung auf Sommerzeit: 30.03.2025, 29.03.2026
- Palmsonntag: 13.04.2025, 29.03.2026
- Gründonnerstag: 17.04.2025, 02.04.2026
- Walpurgisnacht: 30.04.2025, 30.05.2026
- Tag der Befreiung: 08.05.2025, 08.05.2026
- Eisheilige: ab 11.05.2025, ab 11.05.2026
- Muttertag: 11.05.2025, 10.05.2026
- Vatertag: 29.05.2025, 14.05.2026
- Internationaler Kindertag: 01.06.2025, 01.06.2026
- Sommeranfang (meteorologisch): 01.06.2025, 01.06.2026
- Fronleichnam: 19.06.2025, 04.06.2026
- Sommeranfang (kalendarisch) / Sommersonnenwende: 21.06.2025, 21.06.2026
- Johannistag: 24.06.2025, 24.06.2026
- Siebenschläfer-Tag: 27.06.2025, 27.06.2026
- Peter und Paul: 29.06.2025, 29.06.2026
- Mariä Himmelfahrt: 15.08.2025, 15.08.2026
- Herbstanfang (meteorologisch): 01.09.2025, 01.09.2026
- Weltkindertag: 20.09.2025, 20.09.2026
- Herbstanfang (kalendarisch): 22.09.2025, 23.09.2026
- Erntedank: 05.10.2025, 04.10.2026
- Zeitumstellung auf Winterzeit: 26.10.2025, 25.10.2026
- Halloween: 31.10.2025, 31.10.2026
- Allerheiligen: 01.11.2025, 01.11.2026
- Allerseelen: 02.11.2025, 02.11.2026
- Faschingsbeginn: 11.11.2025, 11.11.2026
- Martinstag: 11.11.2025, 11.11.2026
- Volkstrauertag: 16.11.2025, 15.11.2026
- Buß- und Bettag: 19.11.2025, 18.11.2026
- Totensonntag: 23.11.2025, 22.11.2026
- Winteranfang (meteorologisch): 01.12.2025, 01.12.2026
- 1. Advent: 30.11.2025, 29.11.2026
- Barbaratag: 04.12.2025, 04.12.2026
- Nikolaustag: 06.12.2025, 06.12.2026
- 2. Advent: 07.12.2025, 06.12.2026
- 3. Advent: 14.12.2025, 13.12.2026
- Winteranfang (kalendarisch) – Wintersonnenwende: 21.12.2025, 21.12.2026
- 4. Advent: 21.12.2025, 20.12.2026
- Heiligabend: 24.12.2025, 24.12.2026
- Rauhnächte: ab 25.12.2025, ab 25.12.2026
- Silvester: 31.12.2025, 31.12.2026
Feiertage in Brandenburg mit dem Reformationstag
In Brandenburg gibt es zum einen die Besonderheit, dass der Ostersonntag und der Pfingstsonntag als Feiertage gelten. Zum anderen gibt es hier mit dem Reformationstag einen Feiertag, der nur in Teilen von Deutschland gilt.
Das Datum für den Reformationstag geht auf den 31. Oktober 1517 zurück: An diesem Tag soll laut der Überlieferung Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben. Das gilt als Ausgangspunkt für die Reformation - auch wenn es unter Theologen umstritten ist, ob es den Thesenanschlag tatsächlich gab.
Vergangene Feiertage in Brandenburg
2024
- Neujahr: 01.01.2024 (Montag)
- Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)
- Ostersonntag: 31.03.2024 (Sonntag)
- Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)
- Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)
- Pfingstsonntag: 19.05.2024 (Sonntag)
- Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)
- Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)
2023
- Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)
- Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)
- Ostersonntag: 09.04.2023 (Sonntag)
- Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)
- Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)
- Pfingstsonntag: 28.05.2023 (Sonntag)
- Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)
- Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)
2022
- Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)
- Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)
- Ostern - Ostersonntag: 17.04.2022 (Sonntag)
- Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)
- Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)
- Pfingsten - Pfingstsonntag: 05.06.2022 (Sonntag)
- Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)
- Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)
