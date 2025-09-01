Gesetzliche Feiertage in Hessen 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wann sind Feiertage in Hessen 2025 und 2026? In diesem Artikel bieten wir die komplette Übersicht. Damit wissen Sie immer Bescheid, wann der nächste Feiertag ansteht.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch weitere besondere Termine wie Muttertag, Zeitumstellung oder Advent. Zu vielen Terminen bieten wir ausführliche Artikel, die unter anderem über die Bedeutung informieren. Klicken Sie für mehr Details einfach auf die Links.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Hessen?

Neun Feiertage gelten bundesweit. Dazu kommt noch ein weiterer Feiertag, den es zwar nicht nur in Hessen gibt, an dem in Deutschland aber längst nicht alle Menschen frei haben: Fronleichnam. Hier ein Überblick:

Es gibt Bundesländer mit mehr freien Tagen. Heilige Drei Könige am 6. Januar oder Allerheiligen am 1. November sind zum Beispiel keine Feiertage in Hessen. Die Menschen müssen an diesen Terminen normal zur Arbeit oder zur Schule. Die Geschäfte haben geöffnet. Das sind die konkreten Feiertag-Termine:

Feiertage in Hessen 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Fronleichnam: 19.06.2025 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Hessen 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Fronleichnam: 04.06.2026 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine

Hier folgt noch die Übersicht über weitere besondere Termine:

Fronleichnam ist ein Feiertag in Hessen

Hessen hat zwar weniger Feiertage also manches andere Bundesland. Hier haben die Menschen aber an Fronleichnam arbeitsfrei oder schulfrei, was längst nicht überall in Deutschland der Fall ist.

Das Datum ist nicht in jedem Jahr dasselbe, folgt aber einem bestimmten Muster: Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen. Damit fällt der Termin in den Zeitraum zwischen dem 21. Mai und dem 24. Juni.

Fronleichnam gehört zu den wichtigsten Feiertagen der katholischen Kirche und erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern. Für Katholiken repräsentiert die Hostie in Gottesdiensten den Leib Christi.

Vergangene Feiertage in Hessen

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Fronleichnam: 08.06.2023 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Fronleichnam: 16.06.2022 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)