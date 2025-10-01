Gesetzliche Feiertage im Saarland 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie viele Feiertage das Saarland 2025 und 2026 hat und wann der nächste Feiertag ist. Wir geben die komplette Übersicht.

Zu vielen Feiertagen bieten wir ausführliche Artikel, die mehr Infos zu Bedeutung oder Bräuchen beinhalten. Klicken Sie für die Details einfach auf die Links.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat das Saarland?

Das Saarland hat mehr Feiertage als viele andere Bundesländer - nämlich zwölf. Neben den neun bundesweiten kommen hier noch Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt am 15. August und Allerheiligen am 1. November dazu. Hier ein Überblick über die Tage, an denen die Menschen arbeitsfrei oder schulfrei haben:

Keine Feiertage sind im Saarland hingegen zum Beispiel Heilige Drei Könige am 6. Januar, der Gründonnerstag oder der Reformationstag am 31. Oktober. An diesen Terminen müssen die Menschen normal zur Arbeit oder Schule. Die Geschäfte haben geöffnet. Das sind die konkreten Termine für die Feiertage im Saarland:

Feiertage im Saarland 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Fronleichnam: 19.06.2025 (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2025 (Freitag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Allerheiligen: 01.11.2025 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage im Saarland 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Fronleichnam: 04.06.2026 (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2026 (Samstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Allerheiligen: 01.11.2026 (Sonntag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine

Das Saarland hat einige Feiertage, die nicht überall in Deutschland gelten. Hier folgen kurze Informationen zur Bedeutung:

Fronleichnam

Fronleichnam findet immer im Zeitraum zwischen dem 21. Mai und dem 24. Juni statt, da es sich um den zweiten Donnerstag nach Pfingsten handelt. Der Tag wird auch Hochfest des Leibes und des Blutes Christi genannt. Gefeiert wird die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut von Jesus Christus bei der Eucharistie.

Mariä Himmelfahrt

Mariä Himmelfahrt wird jedes Jahr am 15. August begangen. Diesen Feiertag gibt es nur im Saarland und in Bayern. Die katholischen Christen feiern die Aufnahme von Maria in den Himmel.

Allerheiligen

Auch Allerheiligen am 1. November gehört zu den Feiertagen im Saarland - die Menschen haben hier an dem Termin also frei. Wie der Name schon sagt, ist dieser Feiertag allen Heiligen der katholischen Kirche gewidmet.

Vergangene Feiertage im Saarland

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2024 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Allerheiligen: 01.11.2024 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Fronleichnam: 08.06.2023 (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2023 (Dienstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Allerheiligen: 01.11.2023 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Fronleichnam: 16.06.2022 (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt (nicht überall): 15.08.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Allerheiligen: 01.11.2022 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

