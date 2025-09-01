Gesetzliche Feiertage in Bremen 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wann sind die Feiertage 2025 und 2026 in Bremen? Hier erfahren Sie alle Termine und sind damit immer informiert, wann der nächste Feiertag in dem Bundesland ansteht.

Dazu kommen Angaben für weitere besondere Tage im Jahr - darunter Valentinstag, Muttertag oder Allerheiligen.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Bremen?

Ist der 31. Oktober ein Feiertag in Bremen? Ja, am Reformationstag haben die Menschen in dem Bundesland frei. Dazu kommen neun gesetzliche Feiertage, die bundesweit gelten. Hier ein Überblick:

Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam oder Allerheiligen am 1. November sind hingegen keine Feiertage in Bremen. An diesen Terminen müssen die Menschen normalerweise also zur Arbeit oder zur Schule. Auch die Geschäfte haben geöffnet. Hier folgt die Übersicht über die Feiertag-Termine:

Feiertage in Bremen 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Bremen 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine

Hier folgen die Termine für weitere besondere Tage in Bremen:

Reformationstag am 31. Oktober ist ein Feiertag in Bremen

Mit zehn Feiertagen hat Brandenburg weniger Feiertage als viele andere Bundesländer. Die meisten sind es in Bayern mit 13 - in Augsburg gibt es mit dem Friedensfest dort sogar noch einen mehr.

In Brandenburg gelten vor allem die neun Feiertage, die es in allen Bundesländern in Deutschland gibt. Aber auch am Reformationstag am 31. Oktober haben die Menschen hier arbeitsfrei oder schulfrei.

Am 31. Oktober gedenken die evangelischen Christen in Deutschland der Reformation durch Martin Luther. Dieser soll zumindest laut der Überlieferung am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben.

Damit stellte er sich auch gegen den Ablasshandel und damit gegen die Überzeugung, dass sich die Menschen durch Geldzahlungen von ihren Sünden freikaufen könnten. Das sei schon durch das Opfer von Jesus geschehen.

Vergangene Feiertage in Bremen

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)