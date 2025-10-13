Feiertage in den USA 2025: Was wird am 4. Juli gefeiert?

In den Vereinigten Staaten kann jeder der 50 Bundesstaaten selbst über die Feiertage bestimmen. Trotzdem wurden von der Bundesregierung insgesamt zehn gesetzliche Feiertage festgelegt, die auch von allen Bundesstaaten als gesetzliche Feiertage begangen werden. In den USA hängen die nationalen Feiertage überwiegend mit historischen Ereignissen zusammen.

Feiertage in den USA: Das sind die gesetzlichen Feiertage

Der Kongress kann laut der amerikanischen Botschaft nur Feiertage für Angestellte der Bundesregierung bestimmen. Die Entscheidungsfreiheit, ob ein nationaler Feiertag begangen wird, liegt letztlich bei den Bundesstaaten. Obwohl es regionale Unterschiede gibt – wie auch bei uns – werden diese zehn Feiertage bundeseinheitlich gefeiert:

New Year's Day : Neujahr wird in den USA ähnlich wie in Deutschland jährlich am 1. Januar gefeiert.

Martin Luther King Day: Der zweite Feiertag im Jahr in den USA ist der Martin Luther King Day. Er ist nicht an ein festes Datum gebunden, sondern findet immer am dritten Montag im Januar statt. Nach der Ermordung von Martin Luther King im Jahr 1968 fanden jährlich an seinem Geburtstag am 15. Januar Gedenkfeiern statt. Seit 1968 gilt der Tag offiziell als Nationalfeiertag und wird immer am dritten Montag im Januar gefeiert.

Washington's Birthday: Obwohl der Feiertag offiziell Washington's Birthday heißt, hat sich der Name "Presidents Day" eingebürgert. So soll laut der amerikanischen Botschaft nicht nur Washington, sondern auch Lincoln geehrt werden. Der Feiertag wird seit dem "Monday Holiday Act" im Jahr 1968 immer am dritten Montag im Februar gefeiert.

Memorial Day : Der erste Memorial Day fand am 30. Mai 1868 statt. Ursprünglich hieß der Memorial Day "Decoration Day", traditionell werden die Gräber gefallener Soldaten geschmückt. Der Memorial Day findet jedes Jahr am letzten Montag im Mai statt.

Independence Day : Der Independence Day ist der wohl bekannteste Feiertag der USA, denn am 4. Juli wird jedes Jahr die amerikanische Unabhängigkeit gefeiert.

Labor Day : Der Labor Day ist das amerikanische Pendant zum Tag der Arbeit in Deutschland. Er wird immer am ersten Montag im September gefeiert und gilt laut der amerikanischen Botschaft bereits seit 1894 als Nationalfeiertag.

Columbus Day: An Columbus Day wird an den 12. Oktober 1492 gedacht, wo Christoph Columbus mit seinem Schiff Amerika entdeckt hat. Der Tag wird in den USA aber nicht an einem festen Datum begangen, sondern immer am zweiten Montag im Oktober gefeiert.

Veterans Day: Der Veterans Day hingegen wird immer an einem festen Datum gefeiert: am 11. November. An diesem Tag im Jahr 1918 war der Erste Weltkrieg nämlich offiziell zu Ende. Laut der amerikanischen Botschaft hieß der Veterans Day ursprünglich "Armistice Day" (Tag des Waffenstillstandes).

Thanksgiving Day : Thanksgiving ist das amerikanische Erntedankfest und wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Es ist Brauch, an dem Tag ein großes Festessen mit Familie und Freunden zu veranstalten. Traditionell wird dabei Truthahn serviert.

Christmas Day : In den USA gibt es nur einen nationalen Feiertag an Weihnachten, und zwar Christmas Day am 25. Dezember. Trotzdem wird Weihnachten in den USA ausgiebig gefeiert, vor allem in New York .

Übrigens: Halloween ist kein gesetzlicher Feiertag in den USA.