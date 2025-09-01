Gesetzliche Feiertage in Niedersachsen 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Welche gesetzlichen Feiertage gibt es in Niedersachsen? Und wann sind die Feiertage 2025 und 2026? In diesem Artikel listen wir alle Termine auf - auch für weitere besondere Tage im Kalender. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag ist.

Zu vielen Feiertagen bieten wir ausführliche Artikel, die zum Beispiel Informationen zu Bedeutung oder Bräuchen liefern. Klicken Sie in der folgenden Liste einfach auf die Links, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Niedersachsen?

Ist der 31. Oktober ein Feiertag in Niedersachsen? Ja, in dem Bundesland gibt es zehn Feiertage. Die Menschen haben hier nicht nur an den neun bundesweiten Feiertagen frei, sondern auch am Reformationstag am 31. Oktober. Hier ein Überblick darüber, welche gesetzlichen Feiertage in dem Bundesland gelten:

Allerheiligen am 1. November ist hingegen kein Feiertag in Niedersachsen – genauso wenig wie zum Beispiel Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Frauentag. Die Menschen haben an diesen Terminen normalerweise nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Auch die Geschäfte sind nicht geschlossen. Hier folgen die konkreten Feiertag-Termine:

Feiertage in Niedersachsen 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Niedersachsen 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine in Niedersachsen 2025 und 2026

Das sind die anderen besonderen Termine abseits der Feiertage:

Reformationstag am 31. Oktober ist Feiertag in Niedersachsen

Niedersachsen hat weniger Feiertage als viele andere Bundesländern, da die Menschen hier zum Beispiel am Dreikönigstag oder an Fronleichnam nicht frei haben, sondern ganz normal zur Arbeit oder Schule müssen.

Doch zumindest mit dem Reformationstag gibt es hier einen Feiertag, der nur in einem Teil von Deutschland gilt. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen und damit die Reformation der Kirche ausgelöst haben. Mit dem jährlichen Feiertag wird das von den evangelischen Christen in Deutschland gefeiert.

Vergangene gesetzliche Feiertage in Niedersachsen

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)