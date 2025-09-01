Gesetzliche Feiertage in NRW 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Welche und wie viele Feiertage hat Nordrhein-Westfalen 2025 und 2026? Alle Termine für NRW finden Sie in diesem Artikel. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag ist.
Hier bekommen Sie aber nicht nur einen Überblick über die gesetzlichen Feiertage. Sie erfahren auch die Termine für weitere besondere Tage – darunter Heilige Drei Könige, Muttertag oder Reformationstag. Die Links führen zu ausführlichen Artikeln zu den betreffenden Tagen, die mehr Informationen rund um Bedeutung und Bräuche liefern.
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in NRW?
In NRW gibt es elf Feiertage. Hier haben die Menschen auch an Fronleichnam und an Allerheiligen am 1. November arbeitsfrei oder schulfrei - das ist längst nicht in jedem Bundesland der Fall. Dazu kommen die neun Feiertage, die bundesweit gelten. Eine Übersicht:
- Neujahr
- Karfreitag
- Ostern - Ostermontag
- 1. Mai - Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingsten - Pfingstmontag
- Fronleichnam
- Tag der Deutschen Einheit
- Allerheiligen
- 1. Weihnachtsfeiertag
- 2. Weihnachtsfeiertag
Am Reformationstag am 31. Oktober haben die Menschen hier aber nicht frei und auch zum Beispiel Heilige Drei Könige ist kein Feiertag in NRW. An diesen Terminen müssen die Menschen also zur Arbeit oder zur Schule. Die Geschäfte sind geöffnet. Hier folgen die konkreten Feiertag-Termine:
Feiertage in NRW 2025
- Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)
- Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)
- Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)
- Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)
- Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)
- Fronleichnam: 19.06.2025 (Donnerstag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)
- Allerheiligen: 01.11.2025 (Samstag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)
Feiertage in NRW 2026
- Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)
- Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)
- Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)
- 1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)
- Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)
- Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)
- Fronleichnam: 04.06.2026 (Donnerstag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)
- Allerheiligen: 01.11.2026 (Sonntag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)
Weitere besondere Termine in NRW 2025 und 2026
- Heilige Drei Könige: 06.01.2025, 06.01.2026
- Holocaust-Gedenktag: 27.01.2025, 27.01.2026
- Valentinstag: 14.02.2025, 14.02.2026
- Weiberfastnacht: 27.02.2025, 12.02.2026
- Rosenmontag: 03.03.2025, 16.02.2026
- Aschermittwoch: 05.03.2025, 18.02.2026
- Frühlingsanfang (meteorologisch): 01.03.2025, 01.03.2026
- Internationaler Frauentag: 08.03.2025, 08.03.2026
- St. Patrick’s Day: 17.03.2025, 17.03.2026
- Josefstag: 19.03.2025, 19.03.2026
- Frühlingsanfang (kalendarisch): 20.03.2025, 20.03.2026
- Zeitumstellung auf Sommerzeit: 30.03.2025, 29.03.2026
- Palmsonntag: 13.04.2025, 29.03.2026
- Gründonnerstag: 17.04.2025, 02.04.2026
- Walpurgisnacht: 30.04.2025, 30.05.2026
- Tag der Befreiung: 08.05.2025, 08.05.2026
- Eisheilige: ab 11.05.2025, ab 11.05.2026
- Muttertag: 11.05.2025, 10.05.2026
- Vatertag: 29.05.2025, 14.05.2026
- Internationaler Kindertag: 01.06.2025, 01.06.2026
- Sommeranfang (meteorologisch): 01.06.2025, 01.06.2026
- Sommeranfang (kalendarisch) / Sommersonnenwende: 21.06.2025, 21.06.2026
- Johannistag: 24.06.2025, 24.06.2026
- Siebenschläfer-Tag: 27.06.2025, 27.06.2026
- Peter und Paul: 29.06.2025, 29.06.2026
- Mariä Himmelfahrt: 15.08.2025, 15.08.2026
- Herbstanfang (meteorologisch): 01.09.2025, 01.09.2026
- Weltkindertag: 20.09.2025, 20.09.2026
- Herbstanfang (kalendarisch): 22.09.2025, 23.09.2026
- Erntedank: 05.10.2025, 04.10.2026
- Zeitumstellung auf Winterzeit: 26.10.2025, 25.10.2026
- Halloween: 31.10.2025, 31.10.2026
- Reformationstag: 31.10.2025, 31.10.2026
- Allerseelen: 02.11.2025, 02.11.2026
- Faschingsbeginn: 11.11.2025, 11.11.2026
- Martinstag: 11.11.2025, 11.11.2026
- Volkstrauertag: 16.11.2025, 15.11.2026
- Buß- und Bettag: 19.11.2025, 18.11.2026
- Totensonntag: 23.11.2025, 22.11.2026
- Winteranfang (meteorologisch): 01.12.2025, 01.12.2026
- 1. Advent: 30.11.2025, 29.11.2026
- Barbaratag: 04.12.2025, 04.12.2026
- Nikolaustag: 06.12.2025, 06.12.2026
- 2. Advent: 07.12.2025, 06.12.2026
- 3. Advent: 14.12.2025, 13.12.2026
- Winteranfang (kalendarisch) – Wintersonnenwende: 21.12.2025, 21.12.2026
- 4. Advent: 21.12.2025, 20.12.2026
- Heiligabend: 24.12.2025, 24.12.2026
- Rauhnächte: ab 25.12.2025, ab 25.12.2026
- Silvester: 31.12.2025, 31.12.2026
Feiertage in Nordrhein-Westfalen mit Fronleichnam und Allerheiligen
Fronleichnam und Allerheiligen sind die beiden Feiertage in NRW, die es nicht in allen Bundesländern gibt. Hier erfahren Sie mehr über die Bedeutung.
Fronleichnam
Fronleichnam ist nur in sechs Bundesländern in Deutschland ein Feiertag - Nordrhein-Westfalen gehört dazu. Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten wird an diesem Tag an das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern erinnert. Es handelt sich um ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche.
Allerheiligen
Auch Allerheiligen am 1. November ist einer der Feiertage in NRW: Wie der Name schon sagt, wird an diesem Tag aller Heiligen der katholischen Kirche gedacht.
Vergangene Feiertage in NRW
2024
- Neujahr: 01.01.2024 (Montag)
- Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)
- Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)
- Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)
- Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)
- Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)
- Allerheiligen: 01.11.2024 (Freitag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)
2023
- Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)
- Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)
- Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)
- Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)
- Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)
- Fronleichnam: 08.06.2023 (Donnerstag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)
- Allerheiligen: 01.11.2023 (Mittwoch)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)
2022
- Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)
- Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)
- Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)
- 1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)
- Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)
- Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)
- Fronleichnam: 16.06.2022 (Donnerstag)
- Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)
- Allerheiligen: 01.11.2022 (Dienstag)
- 1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)
- 2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)
