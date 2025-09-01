Gesetzliche Feiertage in Rheinland-Pfalz 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wie viele Feiertage hat Rheinland-Pfalz (RLP) 2025 und 2026? Mit diesem Artikel bekommen Sie eine Übersicht und sind immer darüber informiert, wann der nächste Feiertag ist.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch weitere interessante Daten wie Heilige Drei Könige, Mariä Himmelfahrt oder Reformationstag. Klicken Sie auf die Links, um mehr zum jeweiligen Tag zu erfahren – zum Beispiel Bedeutung und Bräuche.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz hat elf Feiertage. Neun gesetzliche Feiertage gelten bundesweit. RLP hat mit Fronleichnam und mit Allerheiligen am 1. November noch zwei zusätzliche. Hier folgt ein Überblick darüber, an welchen Terminen die Menschen in dem Bundesland frei haben und normalerweise nicht zur Arbeit oder Schule müssen:

Das sind die konkreten Termine für die Feiertage in Rheinland-Pfalz:

Feiertage in Rheinland-Pfalz 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Fronleichnam: 19.06.2025 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Allerheiligen: 01.11.2025 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Rheinland-Pfalz 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Fronleichnam: 04.06.2026 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Allerheiligen: 01.11.2026 (Sonntag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine

Mariä Himmelfahrt am 15. August und Reformationstag am 31. Oktober sind keine Feiertage in RLP

Wie viele Feiertage in einem Bundesland gelten, ist in Deutschland sehr unterschiedlich. In Bayern sind es 13 beziehungsweise in Augsburg mit dem Friedensfest sogar 14. So oft haben die Menschen in Rheinland-Pfalz nicht frei. Heilige Drei Könige am 6. Januar oder Mariä Himmelfahrt am 15. August sind hier zum Beispiel keine Feiertage - und auch nicht der Reformationstag am 31. Oktober, der in so einigen anderen Bundesländern gefeiert wird.

Dennoch hat RLP mehr Feiertage als viele andere Bundesländer. Zu den neun bundesweiten Terminen kommt schließlich zum einen Fronleichnam. Dieser Feiertag geht auf das letzte Abendmahl zurück und findet immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt.

Zum anderen haben die Menschen in Rheinland-Pfalz auch an Allerheiligen am 1. November arbeitsfrei oder schulfrei. Dieser Gedenktag ist allen Heiligen der katholischen Kirche gewidmet.

Vergangene Feiertage in Rheinland-Pfalz

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Allerheiligen: 01.11.2024 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Fronleichnam: 08.06.2023 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Allerheiligen: 01.11.2023 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Fronleichnam: 16.06.2022 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Allerheiligen: 01.11.2022 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)