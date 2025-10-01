Gesetzliche Feiertage in Sachsen 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wie viele Feiertage gibt es in Sachsen 2025 und 2026? Dieser Artikel bietet die komplette Übersicht. Damit sind Sie immer informiert, wann der nächste Feiertag ist.

Ist der 31. Oktober in Sachsen ein Feiertag? Ja, die Menschen haben hier am Reformationstag frei. Sachsen ist außerdem das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag ist.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch weitere besondere Daten im Kalender. Zu vielen Tagen bieten wir ausführliche Artikel, die zum Beispiel Details zur Bedeutung liefern. Klicken Sie bei Interesse einfach auf die Links.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Sachsen?

In Sachsen gibt es insgesamt elf Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommen noch der Reformationstag und der Buß- und Bettag. Hier eine Übersicht über die Termine, an denen die Menschen in dem Bundesland arbeitsfrei oder schulfrei haben:

Keine Feiertage sind in Sachsen unter anderem Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Allerheiligen. An diesen Tagen müssen die Menschen normal zur Arbeit oder Schule. Die Geschäfte haben geöffnet. Das sind die konkreten Termine für die Feiertage in Sachsen:

Feiertage in Sachsen 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

Buß- und Bettag: 19.11.2025 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Sachsen 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

Buß- und Bettag: 18.11.2026 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine in Sachsen

Ist Pfingstsonntag ein gesetzlicher Feiertag in Sachsen?

Der Pfingstsonntag ist kein Feiertag in Sachsen - genauso wenig wie der Ostersonntag. Diese beiden Termine gelten nur in Brandenburg als Feiertage. Dort können Arbeitnehmer einen Feiertagszuschlag fordern, wenn sie an diesen Sonntagen arbeiten müssen. In Sachsen ist das nicht der Fall.

Reformationstag und Buß- und Bettag sind Feiertage in Sachsen

Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag ein Feiertag ist. Die Menschen haben an diesem Termin also frei. Die Geschäfte bleiben geschlossen. Für evangelische Christen soll es ein Tag der Reue und des Nachdenkens über Fehler sein. Viele Organisationen nutzen den Tag, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen.

Der Reformationstag gilt längst nicht überall in Deutschland als Feiertag - in Sachsen aber schon. An dem Tag feiern Christen die Reformation der Kirche durch Martin Luther.

Vergangene Feiertage in Sachsen

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

Buß- und Bettag: 20.11.2024 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

Buß- und Bettag: 22.11.2023 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

Buß- und Bettag: 16.11.2022 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)