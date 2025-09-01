Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Welche Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt 2025 und 2026? Dieser Artikel bietet eine vollständige Übersicht. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag in dem Bundesland ist.

Ist der 6. Januar ein Feiertag in Sachsen-Anhalt? Ja, an "Heilige Drei Könige" haben die Menschen in dem Bundesland immer frei - genauso wie am Reformationstag am 31. Oktober.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch weitere besondere Daten. Die Links führen zu ausführlichen Artikeln zu den jeweiligen Tagen, die unter anderem Details zur Bedeutung liefern.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Sachsen-Anhalt?

Insgesamt gibt es elf Feiertage in Sachsen-Anhalt. Zu den neun bundesweiten kommen noch der Dreikönigstag und der Reformationstag. Hier ein Überblick:

Keine Feiertage in Sachsen-Anhalt sind zum Beispiel Fronleichnam, Allerheiligen oder der Buß- und Bettag. An diesen Terminen haben die Geschäfte geöffnet. Die Menschen haben normalerweise nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Hier folgen die konkreten Feiertag-Termine für Sachsen-Anhalt:

Feiertage 2025 in Sachsen-Anhalt

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01.2025 (Montag)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage 2026 in Sachsen-Anhalt

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2026 (Dienstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine in Sachsen-Anhalt 2025 und 2026

Hier folgt eine Übersicht über weitere besondere Termine im Jahr:

Heilige Drei Könige am 6. Januar und Reformationstag am 31. Oktober sind Feiertage in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt kennt zwei Feiertage, an denen längst nicht alle Menschen in Deutschland frei haben: Heilige Drei Könige und der Reformationstag gelten nur in einem Teil der Bundesländer.

Der Dreikönigstag am 6. Januar ehrt die Weisen aus dem Morgenland: Caspar, Melchior und Balthasar waren dem Stern von Bethlehem gefolgt und so zum Jesuskind gelangt, für das sie Gaben dabei hatten. Zu den Bräuchen gehört heute, dass Sternsinger von Tür zu Tür ziehen.

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther laut der Überlieferung seine Thesen an die Schlosskirchen-Tür von Wittenberg geschlagen und damit die Reformation der Kirche in Gang gesetzt haben. Jedes Jahr wird das an diesem Tag von den evangelischen Christen gefeiert.

Vergangene Feiertage in Sachsen-Anhalt

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2024 (Samstag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2023 (Freitag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2022 (Donnerstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)