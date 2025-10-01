Gesetzliche Feiertage in Schleswig-Holstein 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Welche Feiertage hat Schleswig-Holstein 2025 und 2026? Hier bieten wir die komplette Übersicht. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag ist.

Dazu listen wir weitere besondere Daten auf – zum Beispiel für Valentinstag, Muttertag oder Heiligabend. Zu allen Tagen bieten wir ausführliche Artikel mit mehr Informationen rund um Bedeutung oder Bräuche. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie einfach auf den jeweiligen Link klicken.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Schleswig-Holstein?

In Schleswig-Holstein gibt es zehn Feiertage. Neun gesetzliche Feiertage gelten bundesweit. In Schleswig-Holstein gibt es noch einen weiteren: den Reformationstag am 31. Oktober. Hier ein Überblick:

So einige Bundesländer haben aber mehr freie Tage. Dreikönige am 6. Januar ist zum Beispiel kein Feiertag in Schleswig-Holstein. Auch an Allerheiligen am 1. November, an Fronleichnam oder am Buß- und Bettag haben die Menschen hier nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Die Geschäfte haben geöffnet. Das sind die konkreten Feiertag-Termine in SH:

Feiertage in Schleswig-Holstein 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Schleswig-Holstein 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine in Schleswig-Holstein 2025 und 2026

Das sind die anderen besonderen Termine abseits der Feiertage:

Reformationstag am 31. Oktober ist Feiertag in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenige Feiertage. Zumindest haben die Menschen hier aber auch am Reformationstag am 31. Oktober frei. Das ist in vielen anderen Teilen von Deutschland nicht der Fall.

Das Datum geht auf den 31. Oktober 1517 zurück. An dem Tag soll laut der Überlieferung Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Es ist umstritten, ob das tatsächlich so stattgefunden hat. Das Ereignis soll aber die Reformation der Kirche ausgelöst haben, die jedes Jahr von den evangelischen Christen gefeiert wird.

Vergangene Feiertage in Schleswig-Holstein

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)