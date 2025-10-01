Gesetzliche Feiertage in Thüringen 2025 und 2026: Alle Termine – Wann ist der nächste Feiertag?

Wann ist der nächste Feiertag in Thüringen? Hier bekommen Sie die komplette Übersicht darüber, welche und wie viele Feiertage es 2025 und 2026 in dem Bundesland gibt.

Ist der 31. Oktober ein Feiertag in Thüringen? Ja, am Reformationstag haben die Menschen in dem Bundesland frei. Außerdem ist nur in Thüringen auch der Weltkindertag am 20. September ein Feiertag.

Zu vielen Feiertagen bieten wir genauere Informationen rund um Bedeutung oder Bräuche. Klicken Sie in der folgenden Übersicht einfach auf die Links, um mehr Details zu erfahren.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Thüringen?

Insgesamt gibt es in Thüringen elf Feiertage. Zum Weltkindertag und zum Reformationstag kommen die neun Feiertage, die bundesweit gelten. Hier der komplette Überblick:

Dreikönige am 6. Januar, Allerheiligen am 1. November oder der Buß- und Bettag sind hingegen keine Feiertage in Thüringen. Die Menschen haben an diesen Terminen also nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Die Geschäfte haben geöffnet. Das sind die konkreten Feiertag-Termine für Thüringen:

Feiertage 2025 in Thüringen

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Weltkindertag: 20.09.2025 (Samstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Neun Feiertage 2025 und 2026 in Deutschland gelten bundesweit.

Feiertage in Thüringen 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern – Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai – Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten – Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Weltkindertag: 20.09.2026 (Sonntag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Weitere besondere Termine 2025 und 2026 in Thüringen

Hier folgt eine Übersicht über weitere besondere Termine im Jahr:

Weltkindertag am 20. September und Reformationstag am 31. Oktober sind Feiertage in Thüringen

Der Weltkindertag am 20. September ist nur in Thüringen ein Feiertag - im Rest von Deutschland gilt er nicht. Als Aktionstag gibt es ihn allerdings in rund 150 Ländern. An dem Tag geht es vor allem darum, auf Kinderrechte aufmerksam zu machen, die nicht überall auf der Welt eingehalten werden.

Der Reformationstag ist ein Feiertag, der nur in einem Teil der Bundesländer gilt - darunter in Thüringen. Evangelische Christen feiern am 31. Oktober die Reformation der Kirche durch Martin Luther.

Vergangene Feiertage in Thüringen

2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Weltkindertag: 20.09.2024 (Freitag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Weltkindertag: 20.09.2023 (Mittwoch)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Weltkindertag: 20.09.2022 (Dienstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

