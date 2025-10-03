Jedes Jahr wird der Tag der Deutschen Einheit bundesweit gefeiert. Auch in Bayern ist deshalb am 3. Oktober arbeitsfrei. An Feiertagen müssen die Geschäfte in Bayern geschlossen bleiben. Aber warum eigentlich? Und gibt es Geschäfte, die trotzdem offen haben?

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit: Welche Gesetze gelten in Bayern?

Vor 2006 gab es ein bundesweites Ladenschlussgesetz, das in allen Bundesländern gültig war. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) werden die Ladenöffnungszeiten aber seit 2006 in den Ladenschluss- beziehungsweise Ladenöffnungs­gesetzen der Länder geregelt. Ziel war es, mehr Flexibilität in der Gesetzgebung einzuführen. Das haben die meisten Bundesländer auch wahrgenommen. Trotzdem gibt es eine Ausnahme: Bayern hat als einziges Bundesland noch kein eigenes Gesetz über die Ladenöffnung verabschiedet. Daher gilt das Ladenschlussgesetz des Bundes.

Geschäfte: Was hat am Tag der Deutschen Einheit in Bayern offen?

Im "Gesetz über den Ladenschluss" ist festgehalten, dass Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben müssen. Sie dürfen in Bayern auch an Werktagen nur zwischen 6 und 20 Uhr öffnen.

Am Tag der Deutschen Einheit müssen die Geschäfte in Bayern also geschlossen bleiben. Trotzdem gibt es bestimmte Ausnahmen – vor allem für Geschäfte, die verderbliche Ware verkaufen. Was am 3. Oktober in Deutschland offen haben darf, sehen Sie hier:

Tankstellen dürfen am 3. Oktober in Bayern offen haben: Selbstverständlich muss auch an Feiertagen ausreichend Kraftstoff verfügbar sein. Tankstellen dürfen deshalb unabhängig von den Ladenöffnungszeiten öffnen. An Feiertagen darf neben Kraftstoff und Ersatzteilen, aber nur Reisebedarf verkauft werden. Dazu zählen laut Gesetz auch Lebens- und Genussmittel.

Apotheken dürfen am 3. Oktober öffnen: Apotheken dürfen am Tag der Deutschen Einheit öffnen, es dürfen aber nur "Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmittel, hygienische Artikel sowie Desinfektionsmittel" verkauft werden, heißt es im Gesetz. In Gemeinden mit mehreren Apotheken darf an Feiertagen außerdem generell nur eine Apotheke öffnen. Diese wechseln sich immer wieder ab. Welche Apotheke offen hat, finden Sie über die Notdienstsuche bei aponet.de .

Verkaufsstellen an Flughäfen: In Flughäfen dürfen am Tag der Deutschen Einheit zwar alle Geschäfte öffnen, sie dürfen am Tag der Deutschen Einheit aber nur Reisebedarf verkaufen. Laut Gesetz gelten folgende Artikel als Reisebedarf: Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken, Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen und ausländische Geldsorten.

Verkaufsstellen an Bahnhöfen: Laut Gesetz gibt es auch für Geschäfte an Bahnhöfen Ausnahmen. Sie dürfen auch an Feiertagen öffnen, allerdings nur zum Verkauf von Reisebedarf.

Bäckereien dürfen am Tag der Deutschen Einheit offen haben: Bäckereien dürfen am Tag der Deutschen Einheit in Bayern öffnen. Da sie unter §9 "Verkauf bestimmter Warengruppen" fallen. Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) aber nur für maximal drei Stunden.

Kiosk: Läden, die hauptsächlich Zeitungen verkaufen, dürfen am Tag der Deutschen Einheit in Bayern öffnen. Laut StMAS sogar bis zu fünf Stunden.

Übrigens: In Kurorten gelten besondere Öffnungszeiten. Dort dürfen Geschäft teilweise auch sonntags bis zu acht Stunden lang öffnen. Bad Wörishofen zum Beispiel ist ein besonders bekannter Kurort in Bayern.

Besondere Warengruppen: Welche Läden dürfen am Tag der Deutschen Einheit offen haben?

In §12 des Ladenöffnungsgesetzes sind bestimmte Waren festgehalten, die auch an Sonn- und Feiertagen verkauft werden dürfen. Läden, die hauptsächlich diese Warengruppen führen, dürfen auch am Tag der Deutschen Einheit öffnen. Sie müssen sich aber an bestimmte Richtlinien halten. Hier der Überblick:

Milch und Milcherzeugnisse: Läden dürfen in Bayern laut StMAS zwei Stunden öffnen.

Bäcker- und Konditorwaren: Bäckereien dürfen drei Stunden öffnen.

Blumen: Läden dürfen am Tag der Deutschen Einheit drei Stunden öffnen.

Zeitungen: Läden dürfen maximal fünf Stunden öffnen.