Die 55 besten Halloween-Filme zum Gruseln

Die Halloween-Nacht steht vor der Tür und dank des kühlen und regnerischen Wetters liegt es nahe, sich mit Decke, Popcorn und gruseligen Filmen auf Halloween einzustimmen. Wir haben Ihnen hier eine Liste mit den besten Halloween-Filmen zusammengestellt. Falls Ihnen Stummfilme oder alte Klassiker nicht zusagen, scrollen Sie ans Ende des Artikels. Dort finden Sie 15 Vorschläge für neue Halloween-Filme ab 2017.

Halloween-Filme: Welche Horror-Filme sind am besten bewertet?

Unsere Horrorfilm-Liste stützt sich auf die Bewertungen der IMDb-Nutzer. Die US-amerikanische Datenbank "Internet Movie Database" (IMDb) hat mehr als elf Millionen Einträge. Nutzer können dort unter anderem Filme und Serien bewerten. Auch die Bewertungen von Kritikern fließen im Metascore mit ein.

Die Liste beinhaltet auch Horror-Thriller und Komödien. Jeder Film auf dieser Liste hat mehr als 25.000 Bewertungen erhalten. Falls Sie sich fragen, warum kein einziger Teil der "Halloween"-Filmreihe auf der Top-20-Liste ist: Keiner der Filme hat eine höhere Bewertung als 7,7 Sterne erhalten. Einige Trailer sind auf Englisch, einige auf Deutsch – je nach Qualität und Verfügbarkeit. Mit dieser Top-20-Liste sind Sie für Halloween gut gewappnet:

Halloween-Film, Platz 1: "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" (1979) – 8,5 Sterne

Dauer: 117 Minuten

Genre: Horror, Sci-Fi

Handlung: Die Crew eines Raumschiffes hört seltsame Geräusche von ihrem Transmitter. Sie wollen das Phänomen untersuchen und treffen auf eine tödliche Lebensform.

Halloween-Film, Platz 2: "Psycho" (1960) – 8,5 Sterne

Dauer: 109 Minuten

Genre: Horror, Mystery, Thriller

Handlung: Weil eine Sekretärin in Phoenix 40.000 Dollar vom Kunden ihres Arbeitgebers unterschlagen hat, muss sie flüchten. Dabei checkt sie in ein Hotel ein, das von einem jungen Mann geführt wird. Er scheint freundlich und zuvorkommend, wird aber von seiner Mutter unterdrückt.

Halloween-Film, Platz 3: "Shining" (1980) – 8,4 Sterne

Dauer: 146 Minuten

Genre: Drama, Horror

Handlung: "Here's Jonny" – Die Verfilmung des Steven-King-Klassikers Shining gehört auch mehr als 40 Jahre später auf jede Horrorfilm-Liste. Schriftsteller Jack erhält ein Jobangebot und zieht mit seiner Familie in ein abgelegenes Hotel in Colorado. Sein Sohn Danny verfügt über das "Shining", eine hellseherische Gabe, die ihm im Hotel grauenhafte Bilder zeigt.

Halloween-Film, Platz 4: "Tumbbad" (2018) – 8,2 Sterne

Dauer: 104 Minuten

Genre: Drama, Fantasy, Horror

Handlung: Tumbbad ist ein indischer Film von Regisseur Rahi Anil Barve. Die Handlung dreht sich um Mythologie: Die Göttin des Wohlstands soll das gesamte Universum erschaffen haben. Als die Menschen in Tumbbad einen Tempel für ihren erstgeborenen Sohn bauen, wird das Dorf verflucht. Eine Story über Gier, mit eindrucksvollen Effekten.

Halloween-Film, Platz 5: "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982) – 8,2 Sterne

Dauer: 109 Minuten

Genre: Horror, Mystery, Sci-Fi

Handlung: Ein Forscherteam in der Antarktis wird von einem Alien heimgesucht, das die Gestalt seiner Opfer annehmen kann.

Halloween-Film, Platz 6: "Der Exorzist" (1973) – 8,1 Sterne

Dauer: 122 Minuten

Genre: Horror

Handlung: Ein junges Mädchen wird von einem mysteriösen Wesen besessen und ihre Mutter holt sich zwei Priester zu Hilfe. Ein Kommentar eines IMDb-Nutzers fasst die Handlung gut zusammen: "Ein intensiver und sehr erschreckender Film, der Sie ein paar Nächte hintereinander mit der Bibel schlafen lässt."

Halloween-Film, Platz 7: "Die Teuflischen" (1955) – 8.1 Sterne

Dauer: 117 Minuten

Genre: Crime, Drama, Horror

Handlung: Ein reicher Schulleiter wird von seiner Frau und seiner Affäre hintergangen: Sie werden Komplizinnen und planen, ihn umzubringen – mit einem scheinbar perfekten Alibi.

Leider gibt es für "Die Teuflischen" keinen Trailer aus offizieller Quelle.

Halloween-Film, Platz 8: "The Blue Elephant" (2014) – 8,0 Sterne

Dauer: 170 Minuten

Genre: Drama, Horror, Mystery

Handlung: Mit "The Blue Elephant" hat es ein ägyptischer Film auf die Liste geschafft. Mehr als 28.000 Nutzer haben den Film mit durchschnittlich acht Sternen bewertet. Im Mittelpunkt steht Psychotherapeut Dr. Yehia, der in einem Krankenhaus arbeitet und für Kriminelle zuständig ist. Eines Tages sieht er seinen besten Freund unter den Patienten.

Halloween-Film, Platz 9: "Rosemaries Baby" (1968) – 8,0 Sterne

Dauer: 137 Minuten

Genre : Drama, Horror

Handlung: Ein junges Paar zieht in einen alten Wohnkomplex im Central Park West. Die Nachbarn scheinen seltsam zu sein, und unerklärliche Ereignisse häufen sich. Doch das Paar erhält eine gute Nachricht: Rosemarie wird schwanger. Die Freude hält jedoch nicht lange an, da Rosemarie von Albträumen geplagt wird.

Halloween-Film, Platz 10: "Was geschah wirklich mit Baby Jane?" (1962) – 8,0 Sterne

Dauer: 134 Minuten

Genre: Drama, Horror, Thriller

Handlung: Ein ehemaliger Kinderstar quält seine querschnittsgelähmte Schwester in ihrer heruntergekommenen Villa in Hollywood.

Halloween-Film, Platz 11: "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1920) – 8,0 Sterne

Dauer: 76 Minuten

Genre: Horror, Mystery, Thriller

Handlung: Mehr als 100 Jahre hat "Das Cabinet des Dr. Caligari" auf dem Buckel. Der Stummfilm ist einer der ersten produzierten Horrorfilme und gilt als Meilenstein der Filmgeschichte.

Halloween-Film, Platz 12: "So finster die Nacht" (2008) – 7,9 Sterne

Dauer: 114 Minuten

Genre: Drama, Fantasy, Horror

Handlung: Oskar wird in der Schule gemobbt und hat keine Freunde – bis er ein seltsames Mädchen namens Eli trifft und sich in sie verliebt. "So finster die Nacht" vom schwedischen Regisseur Tomas Alfredson dreht sich um Rache – und Liebe.

Leider gibt es für "So finster die Nacht "keinen Trailer aus offizieller Quelle.

Halloween-Film, Platz 13: "Shaun of the Dead" (2004) – 7,9 Sterne

Dauer: 99 Minuten

Genre: Comedy, Horror

Handlung: "Shaun of the Dead" ist mittlerweile ein Klassiker unter den Horror-Komödien. Das Duo Simon Pegg und Nick Frost versucht in dem Film, die Zombie-Apokalypse in London zu überleben – angelehnt an "Dawn of the Dead" aus dem Jahr 1978.

Halloween-Film, Platz 14: "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens" (1922) – 7,9 Sterne

Dauer: 94 Minuten

Genre: Fantasy, Horror

Handlung: "Nosferatu" ist ein deutscher Stummfilm von Friedrich Wilhelm Murnau, basierend auf Bram Stokers Roman "Dracula". Im Mittelpunkt der Handlung steht Graf Orlok, ein Vampir aus den Karpaten. Nosferatu gilt als eines der wichtigsten Kino-Filme d er Weimarer Republik.

Leider gibt es für "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“ keinen Trailer aus offizieller Quelle.

Halloween-Film, Platz 15: "I Saw the Devil" (2010) – 7,8 Sterne

Dauer: 144 Minuten

Genre: Action, Crime, Drama

Handlung: "I Saw the Devil" ist ein südkoreanischer Horror-Thriller von Regisseur Jee-woon Kim. Der Film dreht sich um einen Geheimagenten, der sich an einem Serienmörder rächen will.

Halloween-Film, Platz 16: "Predator" (1987) – 7,8 Sterne

Dauer: 107 Minuten

Genre: Action, Adventure, Horror

Handlung: Mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle geht es in "Predator" in den Dschungel, wo ein Spezialkommando von einem außerirdischen Krieger gejagt wird.

Halloween-Film, Platz 17: "Zombie" (1978) – 7,8 Sterne

Dauer: 127 Minuten

Genre: Horror, Thriller

Handlung: "Dawn of the Dead" lautet der Originaltitel von "Zombie". Wie der Name bereits erahnen lässt, versucht eine Gruppe Überlebender, sich vor den Zombies zu schützen. Dazu verbarrikadieren sie sich in einem Kaufhaus. Als wären die Zombies nicht schon problematisch genug, gibt es auch Spannungen innerhalb der Gruppe.

Halloween-Film, Platz 18: "Die Nacht der lebenden Toten" (1968) – 7,8 Sterne

Dauer: 96 Minuten

Genre: Horror, Thriller

Handlung: "Die Nacht der lebenden Toten" ist ein Klassiker aus den 60er Jahren. Diesmal sind es keine Zombies, sondern Ghule, die das Leben der Menschen gefährden. Eine bunte Gruppe Überlebender versucht, sich in einem Farmhaus vor den Biestern zu schützen.

Halloween-Film, Platz 19: "Schloss des Schreckens" (1961) – 7,8 Sterne

Dauer: 100 Minuten

Genre : Horror

Handlung: Die junge Miss Giddens wird als Erzieherin in einem Landhaus eingestellt. Sie soll für die beiden Kinder Flora und Miles zuständig sein. Das Verhalten der beiden wird aber immer skurriler und unerklärliche Ereignisse in dem Haus häufen sich.

Halloween-Film, Platz 20: "Frankensteins Braut" (1935) – 7,8 Sterne

Dauer: 75 Minuten

Genre: Drama, Horror, Sci-Fi

Handlung: 1818 wurde Mary Shellys Roman "Frankenstein" veröffentlicht und selbst 200 Jahre später verkleiden sich jedes Jahr tausende Menschen als das künstlich erschaffene Monster vom verrückten Wissenschaftler Frankenstein. In "Frankensteins Braut" bekommt das Monster sogar eine Gefährtin.

Auf Platz 14 listet IMDb "King Kong und die weiße Frau" auf. Der Film aus 1933 hat aber eine FSK von 6, weshalb der Gruselfaktor uns zu gering war, um ihn in der Liste aufzuführen.

Viele dieser alten Klassiker, unter anderem "Frankensteins Braut" und "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens", lassen sich auf Amazon Prime Video für einen gewissen Betrag ausleihen. Einige sind auch auf Youtube erhältlich.

15 Klassiker zu Halloween: Diese Horror-Filme/Thriller sollten Sie gesehen haben

In der oben aufgeführten Liste befinden sich auch viele beliebte Klassiker – zum Beispiel "Shining", "Der Exorzist" und "Alien". Folgende Filme können Sie sich zu Halloween aber ebenfalls zu Gemüte führen. Sie alle haben mehr als 100.000 Votings und 7 Sterne von den IMDb-Nutzern erhalten:

"Das Schweigen der Lämmer" (1991) – 8,6 Sterne "Sixth Sense – Nicht jede Gabe ist ein Segen" (1999) – 8,2 Sterne "Sieben" (1995) – 8,2 Sterne "Donnie Darko" (2001) – 8,0 Sterne "The Nightmare before Christmas" (1993) – 7,9 Sterne "Halloween – Die Nacht des Grauens" (1978) – 7,7 Sterne "American Psycho" (2000) – 7,6 Sterne "Die Fliege" (1986) – 7,6 Sterne "Conjuring - Die Heimsuchung" (2013) – 7,5 Sterne "Carrie: Des Satans jüngste Tochter" (1976) – 7,4 Sterne "Blutgericht in Texas" (1974) – 7,4 Sterne "Nightmare – mörderische Träume" (1984) – 7,4 Sterne "Scream – Schrei!" (1996) – 7,4 Sterne "Poltergeist" (1982) – 7,3 Sterne "The Ring" (2002) – 7,1 Sterne

Neue Halloween-Filme – 15 Vorschläge mit Top Bewertung

Ein Titel gehört nicht zum Horror-Genre per se: "Prey" gilt als Science-Fiction-Drama. Trotzdem passt der Film gut zu Halloween, denn – wie der Titel bereits andeutet – werden Jäger zur Beute. Da ist Grusel-Stimmung vorprogrammiert.

"Es" (2017) – 7,8 Sterne "A Quiet Place" (2018) – 7,5 Sterne "Nope" (2022) – 7,5 Sterne "When Evil Lurks" - (2023) 7,4 Sterne "Prey" (2022) – 7,2 Sterne "X" (2022) – 6,6 Sterne (Metascore: 79) "The Black Phone" (2021) – 7,0 Sterne "Midsommar" (2019) – 7,1 Sterne "Get Out" (2017) – 7,7 Sterne "Hereditary – Das Vermächtnis" (2018) – 7,3 Sterne "The Menu" (2022) 7,2 Sterne "Talk to me" (2022) - 7,2 Sterne "Last Night in Soho" (2021) – 7,1 Sterne "Saw" (2023) - 7,1 Sterne "Pearl" (2022) - 7,0 Sterne

Recht neu und relativ beliebt ist auch "Totally Killer" mit Nahnatchka Khan als Regisseurin. Der Film wurde am 28. September 2023 veröffentlicht.

Lustiger Halloween-Film: Fünf Vorschläge

Falls Sie oder Ihre Gäste etwas zarter besaitet sind, Ihnen Gore (Filme mit viel Blut und körperlicher Gewalt) aber nichts ausmacht, können Sie diese lustigen Horror-Filme zu Halloween ansehen:

"Zombieland" (2009) – 7,6 Sterne

"Tucker & Dale gegen das Böse" – 7,5 Sterne

"Fresh" (2022) – 6,7 Sterne

"Happy Deathday" (2017) – 6,6 Sterne

"Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse" – 6,3 Sterne

Lustig oder schlecht gemacht? Egal. Hauptsache, die Lachmuskeln werden etwas beansprucht. Da wäre selbstverständlich auch die "Scary Movie"- Reihe eine Option. Gruselige Atmosphäre können Sie mit einem Halloween-Kürbis schaffen.