Halloween-Filme für Kinder: 20 Vorschläge für die ganze Familie

Zur Halloween-Zeit herrscht üblicherweise nicht sonderlich gutes Wetter – die perfekte Voraussetzung also, um es sich mit einem Film auf der Couch gemütlich zu machen. Im TV laufen im Oktober oft Horror-Filme zu Halloween, doch das gilt wohl kaum als kindgerechte Unterhaltung. Damit auch die Kleinen den Zauber von Halloween genießen können, ohne sich unnötig zu gruseln, haben wir Ihnen hier einige Filme aufgelistet, die eine Bewertung von mehr als 6 Sternen haben.

Die besten Halloween-Filme mit einem FSK von 0

Die FSK gilt bei Filmen als Richtwert, ab welchem Alter man sie im Kino ansehen kann. Folgende Filme haben eine Alterseinstufung von 0. Wir haben sie nach Bewertung bei der Filmdatenbank IMDb geordnet – 10 Sterne sind das Maximum:

Chihiros Reie ins Zauberland (8,6 Sterne): Drachen, Magie und Schattenwesen – "Chihiros Reise ins Zauberland" entführt Zuschauer in eine besondere Fantasiewelt. Für die ganz Kleinen könnten bestimmte Szenen aber zu viel sein – obwohl die FSK-Freigabe bei 0 liegt. Einige Geschöpfe – allen voran die Hexe Yubaba – könnten für Kinder bedrohlich wirken. Kinderfilmwelt.de empfiehlt den Film erst ab zehn Jahren.

Coco (8,4 Sterne): "Coco" ist ein schöner Pixar-Film für die ganze Familie, der sich mit dem spanischen Feiertag Dia de los Muertos beschäftigt. Der Protagonist Miguel deckt bei seinem Abenteuer ein altes Familiengeheimnis auf. "Coco" ist definitiv nicht nur für die Kleinen – wie bei Pixar üblich. Aber Achtung: Falls Ihr Kind Angst vor Skeletten hat, ist "Coco" nicht die richtige Wahl. Das Kinder- und Jugendfilmzentrum empfiehlt den Film erst ab neun Jahren.

Mein Nachbar Totoro (8,1 Sterne): "Mein Nachbar Totoro" aus der Feder von Hayao Miyazaki vom Studio Ghibli erschien bereits 1988, gehört aber immer noch zu den Film-Klassikern – vor allem unter Animations-Liebhabern. Der Film ist zwar nicht gruselig, entführt aber trotzdem in eine fantasievolle Welt. Das Kinder- und Jugendfilmzentrum empfiehlt den Film ab sechs Jahren.

Kikis kleiner Lieferservice (7,8 Sterne): Auch bei dem Film "Kikis kleiner Lieferservice" hat Publikumsliebling Hayao Miyazaki Regie geführt. Der Film passt perfekt zu Halloween: Die junge Hexe Kiki ist 13 geworden und muss deshalb nach altem Brauch ein Jahr lang ohne ihre Eltern auskommen. Auch Kiki ist laut FSK für alle Altersgruppen geeignet, für die ganz Kleinen könnte der Film aber zu viel sein.

Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker (6,2 Sterne): Der Film ist für alle Altersgruppen geeignet und obwohl es sich nicht explizit um Halloween dreht, haben die Charaktere in einer Szene Halloween-Kostüme an, was den Kindern vielleicht Spaß bereitet.

Tipp: Wer mit Kindern unter fünf Jahren in eine zauberhafte Welt ohne potenziell gruselige Szenen eintauchen will, kann sich zu Halloween eine Folge Zoés Zauberschrank im ZDF ansehen. Auch der Film "Spooky Buddies – der Fluch des Hallowuff-Hunds" könnte genau das Richtige für kleinere Zuschauer ab drei Jahren sein, es geht nämlich um Welpen.

FSK 6: Zehn Halloween-Filme für die ganze Familie

Monster AG (8,1 Sterne): Mit Monster AG schaffte Pixar 2001 einen weiteren großen Hit nach Toy Story. Obwohl der Film nicht zur Halloween-Zeit spielt, gibt es doch einige Gruselelemente. Schließlich ist der Job von James und Co. das Erschrecken von kleinen Kindern, um Energie für Monstropolis zu sammeln. Was sich ziemlich erschreckend anhört, eignet sich laut FSK trotzdem für Kinder ab sechs Jahren. Wirklich gruselige Szenen gibt es nur wenige.

Nightmare before Christmas (7,9 Sterne): Der Klassiker basiert auf einer Geschichte von Tim Burton und wurde bereits 1993 veröffentlicht. Viele schauen den Stop-Motion-Film eher an Weihnachten, zu Halloween sorgt er aber auch für Gruselstimmung. Eine Altersfreigabe von sechs Jahren erscheint aber etwas leichtsinnig. Das Kinder- und Jugendfilmzentrum führt den Titel nicht in seiner Filmliste.

Coraline (7,7 Sterne): In dem Film von Henry Selick ist die Protagonistin ein elfjähriges Mädchen. Über eine kleine Tür findet sie eine seltsame Welt, das ihrem Zuhause sehr ähnelt. Das Kinder- und Jugendfilmzentrum empfiehlt den Film erst ab zehn Jahren.

Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche (7,3 Sterne): Obwohl der Titel sehr abschreckend klingt, gehört Corpse Bride zu den Klassikern unter den Halloween-Filmen. Er bietet einige Gesangseinlagen und entführt in eine schaurige Welt. Der Film hat eine Altersfreigabe von sechs Jahren, obwohl die Prämisse wenig für Kinder geeignet ist.

ParaNorman (7,0 Sterne): Der elfjährige Protagonist Norman kann Geister sehen, und das ziemlich unfreiwillig. Leider lassen sie ihn nicht in Ruhe und die Handlung nimmt ihren Lauf.

Hotel Transsilvanien (7 Sterne): Der Animationsfilm hat mittlerweile drei Teile, der erste ist allerdings am besten bewertet. In dem Hotel geht es um Dracula, der ein Hotel für Monster leitet. Zuschauer können also viele liebenswerte Gruselcharaktere erwarten. Das Kinder- und Jugendfilmzentrum empfiehlt den Film erst ab neun Jahren.

Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse (6,8 Sterne): Bei dem Film mit Jim Carrey in der Hauptrolle kommt definitiv Gruselstimmung auf. Der böse Cousin Graf Olaf möchte nämlich das Vermögen der Protagonisten stehlen.

Wo die wilden Kerle wohnen (6,7 Sterne): In dem Abenteuerfilm geht es um einen Jungen, der von zu Hause wegläuft – und dabei schaurige, aber liebenswürdige Zeitgenossen trifft.

Die Geheimnisse der Spiderwicks (6,5 Sterne): In ihrem neuen Zuhause lernen die Zwillingsbrüder Jared und Simon eine ganz neue Welt kennen. Ein Fantasie-Film voller Feen und anderer Kreaturen.

Monster House (6,6 Sterne): Bei Monster House kommt definitiv Gruselstimmung auf, denn die Protagonisten erkunden das dubiose Haus des Nachbarn und machen eine schaurige Entdeckung.

FSK 12: Fünf Halloween-Filme zum Gruseln

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (7,9 Sterne): Dementoren und Todesser – wer die "Harry Potter"-Bücher womöglich selbst zu früh gelesen hat, weiß, dass einige Szenen Kinder für eine lange Zeit aufwühlen können. Ab dem dritten Teil haben alle Filme der Harry-Potter-Reihe deshalb eine FSK-Freigabe von 12. Zauber, Wölfe und Fabelwesen passen aber perfekt zu Halloween.

Die Goonies (7,7 Sterne): In dem Klassiker aus dem Jahr 1985 zieht eine Gruppe Kinder und Jugendlicher los, um ihr Zuhause zu beschützen. Dabei müssen sie einige Abenteuer bestehen.

Sieben Minuten nach Mitternacht (7,4 Sterne): "Sieben Minuten nach Mitternacht" basiert auf einem Kinderbuch und ist ein wahrer Geheimtipp unter den Halloween-Filmen, die für die ganze Familie geeignet sind. Er kam 2017 in die Kinos und erzählt die Geschichte eines Jungen, der mit seinem Leben überfordert ist.

Frankenweenie (6,9 Sterne): Nichts für ganz schwache Nerven, obwohl der Film auch Comedy enthält: In Frankenweenie belebt ein Junge seinen geliebten Hund wieder – mit unerwarteten Folgen. Genau das Richtige für Halloween und Tim Burton Fans, allerdings auch ziemlich makaber.

Hocus Pocus (6,9 Sterne): Der Familienfilm ist ein Klassiker mit Starbesetzung und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der nach Salem zieht. Drei Hexen sollen ihm helfen, sich an sein neues Leben anzupassen – allerdings wurden sie bereits im 17. Jahrhundert hingerichtet.

Mit Kindern Halloween-Filme schauen: Wie lange ist empfohlen?

Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sollten Kinder erst ab drei Jahren fernsehen, und zwar maximal 30 Minuten am Tag. Hier der Überblick, welche Fernsehzeiten das Ministerium empfiehlt:

Kinder zwischen 3 bis 5 Jahren: 30 Minuten

Kinder zwischen 6 und 9 Jahren: 45 Minuten

Kinder ab 10 Jahren: Maximal 60 Minuten

Obwohl das Ministerium empfiehlt, langwieriges Fernsehen zu vermeiden, kann für Spielfilme selbstverständlich eine Ausnahme gemacht werden.

Übrigens: Wer noch Halloween-Musik oder Halloween-Sprüche braucht, wird in unseren Artikeln fündig.