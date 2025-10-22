Icon Menü
Halloween-Musik: 100 gruselige Lieder für die Halloween-Party - Gruselmusik & Songs für die Feier

Gruselmusik

Halloween-Musik: 100 gruselige Lieder für die Halloween-Party 2025

Ohne Halloween-Musik kann auch die noch so gut geplante Party floppen. Damit das nicht passiert, haben wir Ihnen hier 100 Lieder für Halloween zusammengestellt.
Von Elisa Jebelean
    • |
    • |
    Gruselmusik: Hier finden Sie 100 Lieder, die Sie in Halloween-Stimmung bringen werden.
    Gruselmusik: Hier finden Sie 100 Lieder, die Sie in Halloween-Stimmung bringen werden. Foto: Canva.com

    Am 31. Oktober ist Halloween. Das eigentlich aus Irland stammende Fest wird mittlerweile auch in Deutschland gefeiert – sogar von Stars und Sternchen. Heidi Klum ist beispielsweise bekannt für ihre ausgiebigen Halloween-Partys und aufwendigen Kostüme. Und was darf auf einer guten Party auf keinen Fall fehlen? Genau: gute Halloween-Musik. Zum Glück hat nicht jeder den gleichen Musik-Geschmack, weshalb hier auf dieser Liste Lieder aus verschiedenen Genres zu finden sind. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem Gruselmusik für Halloween aus Film- und Spiel-Soundtracks.

    Halloween-Musik: 100 gruselige Lieder für die Halloween-Party

    In dieser Liste finden Sie garantiert ein Lied, das den Geschmack der Partygäste trifft. Viele Lieder unserer Halloween-Musikliste finden Sie auch auf Top-Halloween-Track-Liste von Spotify – mit "Thriller" von Michael Jackson auf Platz 1.

    Unsere Liste ist kein Ranking, deswegen vorab einige Tipps: Für eine gruselige und entspannte Atmosphäre empfiehlt sich "Anthem" von Michael Abels und Lieder von Aurora, Woodkid, Feist oder Bat for Lashes. Alte Klassiker, die auf jede Halloween-Musikliste gehören, sind unter anderem "Monster Mash", "A Nightmare on My Street" und "Living Dead Girl". Für die rockige Halloween-Party können Titel wie "Hells Bells", "Evil Eye" und "Creep" abgespielt werden.

    "Tanzbar" und "gruselig" passen nicht gut zusammen. Titel wie "Haunted" von Beyoncé, "Monster" von Lady Gaga und "Get your Freek on" von Missy Elliot passen aber zumindest lyrisch zu Halloween und sorgen dafür, dass die Tanzfläche sich füllt. 70 Halloween-Musiktitel sehen Sie hier im Überblick:

    1. "Monster Mash" – Bobby (Boris) Pickett
    2. "Anthem" – Michael Abels
    3. "Bury A Friend" – Billie Eilish
    4. "The Phantom Of The Opera"-Overture – Andrew Lloyd Webber
    5. "Haunted" – Beyoncé
    6. "Fire In The Water" – Feist
    7. "Creep" – Radiohead
    8. "A Nightmare On My Street" – DJ Jazzy & The Fresh Prince
    9. "Hells Bells" – AC/DC
    10. "Feed My Frankenstein" – Alice Cooper
    11. "Mark Knight" – Devil Walking
    12. "Monster" – Kanye West ft. Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj, Bon Iver
    13. "I Put A Spell On You" – Bette Midler
    14. "Thriller" - Michael Jackson
    15. "Evil Eye" – Franz Ferdinand
    16. "Superstition" – Stevie Wonder
    17. "Living Dead Girl" – Rob Zombie
    18. "Somebody's Watching Me" – Rockwell
    19. "Howlin" – The Black Keys
    20. "Wolves" – Selena Gomez & Marshmello
    21. "Dark Horse" – Katy Perry ft. Juicy J
    22. "I'm In Love With A Monster" – Fifth Harmony
    23. "Zombie" – The Cranberries
    24. "Highway to Hell" – AC/DC
    25. "Monster" – Lady Gaga
    26. "Runnin' With The Devil" – Van Halen
    27. "Get Ur Freak On" – Missy Elliot
    28. "Freaks Come Out at Night" – Whodini
    29. "The Monster" – Eminem ft. Rihanna
    30. "Werewolves Of London" – Warren Zevon
    31. "Calling All The Monsters" – China Anne McClain
    32. "I Want Candy" – Bow Wow Wow
    33. "There Will Be Blood" – Kim Petras
    34. "Psycho Killer" – The Talking Heads
    35. "The Purple People Eater" – Sheb Wooley
    36. "Black Widow" – Iggy Azalea ft. Rita Ora
    37. "Scary Monsters (And Super Creeps)" – David Bowie
    38. "Disturbia" – Rihanna
    39. "Season Of The Witch" – Donovan
    40. "Churchyard" – Aurora
    41. "Iron" – Woodkid
    42. "Heads Will Roll" – Yeah Yeah Yeahs
    43. "Hungry Like The Wolf" – Duran Duran
    44. "Ghost" – Ella Henderson
    45. "Witchy Woman" – The Eagles
    46. "Midnight City" – M83
    47. "Sympathy For The Devil" – The Rolling Stones
    48. "Black Magic Woman" – Fleetwood Mac
    49. "True Blood" – Justin Timberlake
    50. "Spooky" – Dusty Springfield
    51. "Demons" – Imagine Dragons
    52. "Boogie Monster"–- Gnarls Barkley
    53. "Skeleton In The Closet" – Louis Armstrong
    54. "Super Freak" – Rick James
    55. "Blinding Lights" – The Weeknd
    56. "Ding Dong! The Witch Is Dead" – Ella Fitzgerald
    57. "Maxwell's Silver Hammer" – The Beatles
    58. "Ghost" – Halsey
    59. "Runaway" – Aurora
    60. "Look What You Made Do" – Taylor Swift
    61. "Don't Fear The Reaper" – Blue Oyster Cult
    62. "Who Can It Be Now?" – Men at Work
    63. "Welcome To The Internet" – Bo Burnham
    64. "Dracula's Wedding" – Outcast
    65. "Run" – Michael Abels
    66. "(Every Day Is) Halloween" – Ministry
    67. "Scary Monsters And Nice Sprites" – Skrillex
    68. "Murder Song (5,4,3,2,1)" – Aurora
    69. "The Haunted Man" – Bat for Lashes
    70. "The Devil went down to Georgia" – Primus

    Ein unterschätztes aber sehr atmosphärisches Lied für Halloween:

    Halloween-Musik: Lieder vom Soundtrack bekannter Serien und Filme

    1. "Light Of The Seven" – Ramin Djawadi ("Game of Thrones")
    2. "Bastard" – Ramin Djawadi ("Game of Thrones")
    3. "Let’s Play A Game" – Ramin Djawadi ("Game of Thrones")
    4. "The Red Woman" – Ramin Djawadi ("Game of Thrones")
    5. "Clubbed To Death" – Rob Dougan ("Matrix")
    6. "Theme" – Ray Parker Jr. ("Ghostbusters")
    7. "This Is Halloween" – The Citizens of Halloween ("Nightmare before Christmas")
    8. "Time Warp" – Little Nell, Patricia Quinn, & Richard O'Brien ("The Rocky Horror Picture Show")
    9. "Sally’s Song" – Amy Lee ("Nightmare Revisited")
    10. "Playground" – Bea Miller ("Arcane")
    11. "Dirty Little Animals" – Bones UK ("Arcane")
    12. "Misfit Toys" – Pusha T, Mako ("Arcane")
    13. "Snakes" – PVRIS, Miyavi ("Arcane")
    14. "Spirit Of The Woods" - Ludwig Göransson ("Mandalorian")
    15. "Main Theme" - Goblin ("Suspiria")
    16. "Theme" - Kyle Dixon & Michael Stein ("Stranger Things")
    17. "I was a Teenage Werewolf" - The Cramps ("Stranger Things")
    18. "Theme" - Vic Mizzy ("The Addams Family")
    19. "Theme" - John Carpenter ("Halloween", 1978)
    20. "The Hedge" - John Carpenter ("Halloween", 1978)

    Obwohl "Game of Thrones" durch die achte Staffel wohl fast seine gesamte Fanbase verloren hat: Der Soundtrack kann sich sehen lassen. Zugegebenermaßen ist "Light Of The Seven" wohl eher melancholisch und nicht gruselig, auf einem Halloween-Spieleabend passt der Titel aber perfekt als Hintergrundmusik. Für absolute Grusel-Stimmung empfehlen wir den Titelsong des Films "Suspiria" aus dem Jahr 1977. Perfekt zum Thema passt auch "This Is Halloween" von "Nightmare Before Christmas" und der Titelsong des ersten Films der "Halloween"-Reihe. Um für Tanzstimmung auf der Party zu sorgen, sollten Sie "Clubbed To Death" von "Matrix" und alle Lieder von "Arcane" mit in die Liste aufnehmen. Einen Vorgeschmack finden Sie im Video:

    Gruselmusik für Halloween von beliebten Games

    Um auf der Party Grusel-Stimmung zu verbreiten oder die Grusel-Geschichte mit thematisch passender Musik zu untermalen, sind viele Game-Soundtracks die beste Wahl. Wir haben Ihnen hier einige Favoriten zusammengestellt:

    1. "The Trail" – Marcin Przybyłowicz and Mikołaj Stroiński ("The Witcher 3: Wild Hunt")
    2. "Emhyr var Emreis" – Marcin Przybyłowicz and Mikołaj Stroiński ("The Witcher 3: Wild Hunt")
    3. "Witch Hunters" – Marcin Przybyłowicz and Mikołaj Stroiński ("The Witcher 3: Wild Hunt")
    4. "Ladies Of The Woods" – Marcin Przybyłowicz and Mikołaj Stroiński ("The Witcher 3: Wild Hunt")
    5. "Tooth And Claw" – Alex Khaskin ("The Elder Scrolls V: Skyrim")
    6. "Silent Footsteps" – Alex Khaskin ("The Elder Scrolls V: Skyrim")
    7. "Premonition" – Motoi Sakuraba & Yuka Kitamura ("Dark Souls 3")
    8. "Gaping Dragon" – Motoi Sakuraba ("Dark Souls")
    9. "The Beast Inhabiting the Castle" – unter anderem: Hajime Wakai, Manaka Kataoka and Yasuaki Iwata ("Breath of the Wild")
    10. "Divine Beast Vah Medoh", Theme – unter anderem: Hajime Wakai, Manaka Kataoka and Yasuaki Iwata ("Breath of the Wild")

    Falls Sie sich nicht entscheiden können, hören Sie sich zu Halloween zumindest "Ladies Of The Woods" von "The Witcher 3: Wild Hunt" an. Auch für diejenigen, die das Game nicht gespielt haben und die Quest nicht kennen: Die Musik von Marcin Przybyłowicz and Mikołaj Stroiński schafft eine gruselige Atmosphäre. Anhören können Sie sich alle Lieder bei YouTube und Spotify.

