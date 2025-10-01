Kürbis schnitzen: Anleitung und Ideen zum Selbermachen

An Halloween öffnet sich dem Aberglauben nach die Grenze zwischen den Welten. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November sollen an Allerheiligen umherirrende Seelen ihr Unwesen treiben. Mit Grablichtern sollen sie den Weg zurück ins Fegefeuer finden. Warum nun also der Kürbis? Dieser Brauch geht auf Jack Oldfield zurück. Mehr dazu lesen Sie am Ende des Artikels. Zuvor geben wir Ihnen aber eine detaillierte Anleitung zum Kürbisschnitzen.

Kürbis schnitzen: Wie bringt man die Vorlagen an?

Pinterest ist eine gute Quelle, um sich Inspiration zum Kürbisschnitzen zu holen. Auch Vorlagen gibt es dort einige zum Gratis-Download. Sie können die Vorlagen mithilfe zwei verschiedener Methoden anbringen: Entweder Sie schneiden einen runden Kreis um die Grimasse und schneiden die schwarzen Flächen weg oder Sie schneiden die schwarzen Flächen aus und kleben sie einzeln auf den Kürbis. Je nachdem für welche Methode Sie sich entscheiden, wird die finale Grimasse etwas kleiner oder größer.

Welche Kürbis-Sorte eignet sich zum Kürbisschnitzen?

Der beliebteste Speisekürbis in Deutschland ist die Sorte Hokkaido aus Japan. Diese Kürbissorte wird nicht ganz so groß (etwa 1,5 Kilo) lässt sich aber trotzdem zum Kürbisschnitzen verwenden. Ein weiterer beliebter Speisekürbis ist der Butternut. Er kann zwar zum Kürbisschnitzen verwendet werden, ist aber nicht so handlich, da die Kürbiskerne mitsamt Fäden sich nur in der bauchigen Hälfte des Butternut befinden. Eine beliebte Sorte für den Halloween-Kürbis ist außerdem Tom Fox. Die Kürbisse werden bis zu acht Kilo schwer, da fällt es leichter, Grimassen zu schnitzen.

Werkzeug: Diese Utensilien brauchen Sie zum Kürbisschnitzen

Messer: Ein dünnes, kurzes Messer sorgt für beim Kürbisschnitzen bessere Handlichkeit und lässt sich leichter wieder aus dem Kürbis ziehen. Messer mit Zacken sorgen für einen besseren Grip.

Löffel: Das Fruchtfleisch nach Schnitzen des Deckels mit einem Löffel zu entfernen ist mühsam, funktioniert aber. Es gilt: Je stärker die Ränder abgerundet sind, desto schwieriger lässt sich das Fruchtfleisch schaben. Eine Alternative wäre ein spezieller Schaber.

Zwei Schüsseln: In eine Schüssel geben Sie das Fruchtfleisch mit Kernen und in die andere Schüssel kommt das Fruchtfleisch ohne Kerne.

Zahnstocher: Zahnstocher können zum Ritzen filigraner Stellen helfen oder als kleine Lebensretter dienen: Stecken Sie unabsichtlich abgeschnittene Stücke einfach mit einem Zahnstocher wieder in den Kürbis.

Filzstift: Nutzen Sie einen beliebigen Stift zum Vorzeichnen der Grimasse. Zum Entfernen von wasserfestem Edding nach dem Kürbisschnitzen werden Spiritus oder Nagellackentferner benötigt.

Küchenrolle: Zum Ablegen der Utensilien, für die Finger und zum Abtrocknen des Halloween-Kürbisses ist Küchenrolle sehr praktisch.

Tipp: Für kleine Löcher oder spitze Stellen können Sie beim Kürbisschnitzen einen Akkuschrauber verwenden.

Kürbis schnitzen: So gehen Sie Schritt für Schritt vor

Icon vergrößern Beim Kürbisschnitzen hilft eine Markierung den Deckel schnell wieder anzubringen. Foto: Elisa Jebelean/Canva.com Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Kürbisschnitzen hilft eine Markierung den Deckel schnell wieder anzubringen. Foto: Elisa Jebelean/Canva.com

Icon vergrößern Kürbisschnitzen: Schnitzen Sie große Flächen nicht auf einmal aus. Foto: Elisa Jebelean/Canva.com Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kürbisschnitzen: Schnitzen Sie große Flächen nicht auf einmal aus. Foto: Elisa Jebelean/Canva.com

Reinigen Sie den Kürbis: Egal ob aus dem Laden oder vom Feld: Halten Sie den Kürbis kurz unter klares Wasser, um ihn von Pestiziden oder Dreck zu befreien. Ein feuchtes Baumwolltuch eignet sich ebenfalls. Deckel schneiden: Mit einem großen Messer wird nun der Deckel in einem 45° Winkel angeschnitten - Hauptsache schräg. Das ist wichtig, da der Deckel im Anschluss sonst in den Kürbis fällt. Außerdem kann der Kürbis-Deckel ruhig relativ groß sein – ist das Loch zu klein, wird das Ausschaben des Fruchtfleisches noch mühsamer. Fruchtfleisch entfernen: Mit einem Löffel kann nun das Fruchtfleisch entfernt werden. Fahren Sie einfach mit dem Löffel an der Kürbiswand entlang. Daher gilt: je größer der Löffel, desto besser. Wir haben einen Salatlöffel zur Hand genommen. Hartnäckige Fäden können mit der Hand und einem runden Messer entfernt werden. Ein Küchenpapier kann dabei für den nötigen Grip sorgen. Innenraum trocknen: Sind Fruchtfleisch und Kerne entfernt, sollte der Kürbis-Innenraum noch mit einem Baumwolltuch oder einem Küchenpapier abgetrocknet werden. Der Innenraum sollte so trocken wie möglich sein, um Schimmel vorzubeugen. Grimasse vorzeichnen: Wenn Sie keine Vorlage benötigen, reicht ein einfacher Filz- oder Bleistift. Auch mit einem Wachsmalstift können Sie das Gesicht einzeichnen. Falls Sie wasserfesten Edding nutzen, müssen Sie die Überreste mit Nagellackentferner oder Spiritus beseitigen. Mit der Vorlage gehen Sie folgendermaßen vor: Schneiden Sie die einzelnen Teile der Vorlage aus. Kleben Sie Augen, Nase und Mund mit Tesa oder einem herkömmlichen Bastelkleber auf den Kürbis. Fahren Sie die äußeren Umrisse mit einem Stift nach. Entfernen Sie das Papier vom Kürbis. Tipp: Je breiter der Mund, desto gruseliger wirkt die Fratze. Grimasse anritzen: Bevor Sie das Messer komplett in den Kürbis stecken: Ritzen Sie die vorgezeichnete Grimasse an. Das erleichtert die Messerführung enorm und schützt vor Schnittwunden. Grimasse schnitzen: Nun kommt das Messer zum Einsatz. Schnitzen Sie vorsichtig an den Linien entlang. Das Messer sollte immer nach innen aus dem Kürbis gezogen werden, sonst besteht die Gefahr, Stücke außerhalb der Linie zu entfernen, die dann mit Kerzenlicht sichtbar sind. Haltbarkeit: Um den Kürbis haltbar zu machen, können Sie die Schnittkanten mit etwas Öl einreiben. Auch Haarspray kann die Schnittkanten und das Innenleben versiegeln. Dann sollten Sie aber mindestens 15 Minuten warten, bis Sie die angebrannte Kerze in den Kürbis geben.

Kürbis schnitzen mit Kindern: Darauf sollten Sie achten

Der Deckel sollte von einem Erwachsenen geschnitten werden.

Ein Kürbisschnitz-Set (vorwiegend günstige Varianten) eignet sich für Kinder besser als ein herkömmliches Küchenmesser. Die kleine Kürbissäge ist handlicher und weniger gefährlich.

Ihre Kinder sind noch zu klein, um mit einer Kürbissäge zu hantieren? Drücken Sie ihnen einen wasserfesten Edding in die Hand und lassen Sie sie die Grimassen einfach aufmalen.

Ideen für den Inhalt des Halloween-Kürbisses: Kürbiskerne nach dem Schnitzen rösten

Schmeißen Sie die Kürbiskerne auf keinen Fall weg: Von jedem essbaren Kürbis können Sie die Kerne nutzen, um einen leckeren Snack im Backofen oder in der Pfanne zu machen. Dazu sollte das Fruchtfleisch von den Kernen getrennt werden. Da das recht mühsam ist, können Sie die Kürbiskerne mit dem Fruchtfleisch in eine Schüssel mit Salzwasser geben. Anschließend werden die Kerne an der frischen Luft getrocknet – etwa 24 Stunden. Hier der Vorgang im Überblick:

Zutaten:

Kürbiskerne (mit Schale)

2 bis 3 EL Olivenöl

Salz

Anleitung:

Lassen Sie die Kürbiskerne über Nacht in einer Schüssel mit Salzwasser einweichen. Geben Sie die Kerne in einen Sieb und entfernen Sie das restliche Fruchtfleisch unter dem Wasserhahn. Lassen Sie die Kürbiskerne trocknen. Wenn die Kürbiskerne trocken sind: Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Ober/Unterhitze vor. Geben Sie die Kerne in eine Schüssel mit zwei bis drei Esslöffel Olivenöl und Salz und verrühren Sie das Gemisch. Breiten Sie die Kerne auf dem Backblech aus – falls möglich, ohne sie zu stapeln. Wenden Sie die Kürbiskerne nach 10 Minuten. Nach 20 bis 25 Minuten sollten die Kürbiskerne ein leckeres Röstaroma haben.

Bedeutung: Warum werden zu Halloween Kürbisse geschnitzt?

"Jack-O-Lanterns" heißen die ausgehöhlten Kürbisse im Englischen. Der irischen Legende nach soll der trunksüchtige Hufschmied Jack am Abend vor Allerheiligen – also am 31. Oktober – in einer Kneipe von einem Teufel besucht worden sein, der ihn mitnehmen wollte. Jack handelte aber einen Deal mit dem Teufel aus: Der Teufel soll seine Seele bekommen, doch Jack darf noch einen letzten Drink genießen. Da Jack kein Geld hatte, verwandelte sich der Teufel in eine Münze, doch anstatt das Getränk zu bezahlen, steckte der Hufschmied die Münze mitsamt eines silbernen Kreuzes in seinen Geldbeutel und der Teufel konnte sich nicht zurückverwandeln.

Jack handelte damit weitere zehn Jahre Seelenfrieden aus und ließ den Teufel dann frei. Zehn Jahre später konnte der Hufschmied den Teufel erneut austricksen, doch als er schließlich starb hatte er keinen Ort, wo seine Seele ewig ruhen konnte: In Himmel und Hölle wurde ihm der Einlass verwehrt. Der Teufel gab ihm aus Mitleid eine glühende Kohle mit, die Jack in eine ausgehöhlte Rübe steckte und seither wandelt der Hufschmied als Untoter mit seiner Laterne zwischen den Welten umher – so die Legende.

Die schönsten Kürbis-Schnitzereien von Melanie Sophie Ward Icon Galerie 11 Bilder Die Gunzenheimerin schnitzt in Kürbisse bekannte Gesichter und Figuren.