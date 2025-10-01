Wann sind die Ferien in Bayern 2025/26 und 2026/27? Alle Termine für die beiden Schuljahre

Sechsmal im Jahr können die Schülerinnen und Schüler in Bayern Ferien genießen. Welche Schulferien gibt es und wann sind sie? Hier finden Sie die Informationen und alle Termine für das Schuljahr 2025 / 2026 und das Schuljahr 2026 / 2027.

Übrigens: Bei uns finden Sie auch eine Übersicht über die Feiertage für alle Bundesländer in Deutschland.

Welche Ferien gibt es in Bayern?

Der Ferienkalender in Bayern sieht jedes Jahr sechs Termine vor. Das sind die Ferien im Freistaat in der Übersicht.

Sommerferien: Die Sommerferien sind sechs Wochen lang und müssen auf jeden Fall in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen.

Herbstferien: Offiziell spricht das Kultusministerium von "unterrichtsfreien Tagen um Allerheiligen". Diese sollen möglichst eine Woche umfassen.

Weihnachtsferien: Die Weihnachtsferien dauern zwei Wochen. In diesem Zeitraum fallen der Heiligabend am 24. Dezember und Heilige Drei Könige am 6. Januar.

Frühjahrsferien: Die Frühjahrsferien werden oft auch als Winterferien in Bayern bezeichnet und existieren noch nicht so lange wie andere Ferien. Sie wurden erst im Jahr 2001 vom bayerischen Landtag beschlossen. Sie beginnen am Rosenmontag und dauern eine Woche.

Osterferien: Die Osterferien gehen über zwei Wochen. In der Mitte dieses Zeitraums liegen die Osterfeiertage.

Pfingstferien: Diese Ferien dauern ebenfalls zwei Wochen. Sie beginnen immer mit Pfingsten.

Dazu gibt es gesetzliche Feiertage in Bayern. Hier folgen die Ferientermine für das aktuelle Schuljahr und die kommenden, wie das Kultusministerium in Bayern sie angibt:

Ferien in Bayern 2025 / 2026

Sommerferien 2025: 1.8.25 - 15.9.25

Herbstferien 2025: 3.11.25 - 7.11.25

Weihnachtsferien 2025/2026: 22.12.25 - 5.1.26

Frühjahrsferien 2026: 16.2.26 - 20.2.26

Osterferien 2026: 30.3.26 - 10.4.26

Pfingstferien 2026: 26.5.26 - 5.6.26

Ferien in Bayern 2026 / 2027

Sommerferien 2026: 3.8.26 - 14.9.26

Herbstferien 2026: 2.11.26 - 6.11.26

Weihnachtsferien 2026/2027: 24.12.26 - 8.1.27

Frühjahrsferien 2027: 8.2.27 - 12.2.27

Osterferien 2027: 22.3.27 - 2.4.27

Pfingstferien 2027: 18.5.27 - 28.5.27

Darauf folgen die Sommerferien vom 2. August 2027 bis zum 13. September 2027.

Schulferien in Bayern: Dauer und Festlegung der Termine im Kalender

Die Bundesländer haben sich bei der Planung der Ferien in Deutschland auf gemeinsame Regeln verständigt. Lange Zeit basierte das auf dem sogenannten Hamburger Abkommen, seit Februar 2021 gilt eine neue Ländervereinbarung. Darin ist festgeschrieben, dass die Dauer der Schulferien insgesamt 75 Werktage beträgt, wozu auch die Samstage in der Ferienzeit zählen.

Die Termine der sechswöchigen Sommerferien legt die Kultusministerkonferenz für die Länder fest. Sie müssen immer in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen, sollen aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich beginnen und enden. Das soll dem Tourismus zugutekommen und eine Entzerrung des Reiseverkehrs in Deutschland ermöglichen.

Die Termine für Herbstferien, Weihnachtsferien, Frühjahrsferien, Osterferien und Pfingstferien kann Bayern unabhängig von den anderen Bundesländern bestimmen. Diese Schulferien sind um bestimmte Termine im Jahr geplant, bei denen es sich überwiegend um christliche Feiertage handelt: Die Herbstferien sind abhängig von Allerheiligen, die Weihnachtsferien von Weihnachten, die Frühjahrsferien vom Rosenmontag, die Osterferien von Ostern und die Pfingstferien von Pfingsten. Laut Kultusministerium in Bayern ermögliche diese Art der Planung nicht nur Zuverlässigkeit, sondern sei auch für den Tourismus sinnvoll.

Warum ist Buß- und Bettag schulfrei in Bayern?

Frei haben die Schüler nicht nur in den Ferien - in Bayern gibt es schließlich mehr Feiertage als in allen anderen Bundesländern. Und auch am Buß- und Bettag ist schulfrei, obwohl es sich seit 1995 nicht mehr um einen Feiertag handelt.

Grund dafür ist das Recht der Arbeitnehmer in Bayern, sich am Buß- und Betttag aus religiösen Gründen freinehmen zu dürfen. Dafür muss kein Urlaubstag genommen werden, der freie Tag wird aber vom Lohn abgezogen. Damit Lehrerinnen und Lehrer dieses Recht wie jeder andere in Anspruch nehmen können, fällt der Unterricht an diesem Tag generell aus.