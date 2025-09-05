Warum ist das Friedensfest 2026 in Augsburg ein Feiertag?

Das Friedensfest 2026 ist einzig und allein in Augsburg ein gesetzlicher Feiertag. Es blickt dabei auf eine lange Geschichte zurück – bereits im 17. Jahrhundert wurde das historische Fest in der Fuggerstadt gefeiert.

Übrigens: Bei uns bekommen Sie die Termine für alle Feiertage in Deutschland.

Wann ist das Augsburger Friedensfest 2026?

Das Friedensfest wird in Augsburg seit dem Jahr 1650 immer am 8. August gefeiert. 2026 fällt das Friedensfest auf einen Samstag.

Was ist das "Hohe Friedensfest" und welche Bedeutung hat der Feiertag?

Das Friedensfest geht zurück auf die Zeit, in der die Anhänger des katholischen Glaubens und die Protestanten um ihre Ansprüche rangen. Augsburg hatte damals im Zuge der Reformation festgelegt, dass Katholiken und Anhänger der Confessio Augustana gleichberechtigt, und alle Ämter in der Stadt paritätisch zu besetzen seien. Dies wurde 1555 in einem als "Augsburger Religionsfriede" bekannt gewordenen Reichsgesetz noch einmal bekräftigt.

Das änderte sich im Dreißigjährigen Krieg, als das katholische Stadtregiment am 8. August 1629 alle evangelischen Kirchen schließen und die Prediger ausweisen ließ. 14 Jahre lang war für die Protestanten ein Gottesdienst in Augsburg so nur unter freiem Himmel möglich.

Die Wende brachte erst wieder der Westfälische Friede von 1648. Die Reichsstadt Augsburg erhielt wieder die konfessionelle Parität. Das bedeutete: Alle Stadtämter wurden wie schon zuvor doppelt besetzt. Die Kirchen St. Moritz und die Basilika St. Ulrich und Afra wurden katholisch, die Kirchen St. Anna und Zu den Barfüßern protestantisch.

Die evangelische Bevölkerung der Freien Reichsstadt Augsburg feierte dann am 8. August 1650 ihr erstes Hohes Friedensfest zum Dank dafür, dass ihr wieder volle Religionsfreiheit garantiert war.

Friedensfest in Augsburg: Ist das ein gesetzlicher Feiertag?

Tatsächlich ja. 1948 verankerte der Bayerische Landtag in Art. 1 Abs. 2 Bayerisches Feiertagsgesetz das Augsburger Friedensfest als einen lokalen Feiertag im Stadtkreis Augsburg. Seitdem ist das Hohe Friedensfest ein in Deutschland einmaliger, gesetzlicher Feiertag, der seit 1984 ökumenisch begangen wird. Seit Anfang 2018 ist das Friedensfest offiziell bayerisches Kulturerbe, Ende 2018 nahm die UNESCO es auch in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes auf.

Augsburger Hohes Friedensfest: Haben die Geschäfte geöffnet?

Nachdem das Augsburger Friedensfest ein gesetzlicher Feiertag ist, haben immer die Firmen, Behörden und Geschäfte in der Stadt geschlossen und die dort Beschäftigten frei. Schulferien sind an diesem Datum in Bayern ohnehin - extra schulfrei ist also nicht.

Eine Nebenfolge durch den Feiertag: Da die Geschäfte rund um Augsburg geöffnet haben, herrscht in diesen traditionell ziemlicher Andrang. Die Augsburgerinnen und Augsburger fahren zum Einkaufen ins Umland – nach Königsbrunn, Stadtbergen, Friedberg, Neusäß und Gersthofen vor allem. Die Geschäfte rund um die Stadt befeuern das häufig noch mit Sonderaktionen.