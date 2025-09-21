Weltfriedenstag 2025: Was wird an dem Datum gefeiert?

Direkt übersetzt heißt der "International Day of Peace", Internationaler Tag des Friedens. In Deutschland hat sich aber die gängige Bezeichnung Weltfriedenstag eingebürgert. Übrigens wird der Tag hierzulande an einem anderen Datum gefeiert.

Wann ist der Weltfriedenstag?

Der Weltfriedenstag wird weltweit jedes Jahr am 21. September gefeiert. 1981 wurde von der UN-Generalversammlung beschlossen, den dritten Dienstag im September als internationalen Friedenstag zu begehen. An diesem Tag wurden nämlich die Jahressitzungen der UN-Generalversammlung eröffnet. Seit 2001 gilt der 21. September als festes Datum für den Weltfriedenstag.

In Deutschland wird der Weltfriedenstag am 1. September gefeiert. Laut dem Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit wurde der 1. September in der DDR bereits seit den 1950er-Jahren als Tag des Friedens begangen. Hintergrund ist der Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in Polen, der am 1. September 1939 stattfand. In der Bundesrepublik galt der 1. September seit 1957 als Antikriegstag. Auch heute wird der Gedenktag in Deutschland noch entweder als Weltfriedens- oder Antikriegstag bezeichnet. In der katholischen Kirche gibt es übrigens auch einen Weltfriedenstag. Dieser wird am 1. Januar gefeiert. Hier nochmal der Überblick:

Internationaler Tag des Friedens: 21. September

Weltfriedenstag in Deutschland: 1. September

Weltfriedenstag der katholischen Kirche: 1. Januar

Was wird am Weltfriedenstag gefeiert?

"Never has our world needed peace more" (Noch nie hat unsere Welt Frieden mehr gebraucht), heißt es auf der Website der Vereinten Nationen. 24 Stunden lang sollen am 21. September Gewaltlosigkeit und Waffenstillstand herrschen, zumindest symbolisch. Umsetzen lässt sich das schwierig. Der erste Internationale Tag des Friedens wurde 1981 von der UN-Generalversammlung ins Leben gerufen.

Trotzdem finden am 21. September weltweit einige Veranstaltungen statt. Auf dem YouTube-Kanal der Vereinten Nationen werden die Reden zum Weltfriedenstag teilweise auch gestreamt. Vor allem, wenn UN-Chef António Guterres selbst ein paar Worte an die Welt richtet.

Weltfriedenstag 2025: Was ist das Motto?

Jedes Land feiert den Weltfriedenstag auf andere Weise. In den USA starten die Veranstaltungen rund um den besonderen Feiertag bereits eine Woche vorher. 2023 lautete das Motto: "Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals" Dabei standen die SDGs im Mittelpunkt, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN. Sie wurden 2015 verabschiedet. Im vergangenen Jahr wurden zur "Halbzeit" – bis 2030 sollten die Ziele laut Plan erreicht werden – auf dem SDG Summit in New York laut der UN neue Handlungen besprochen. Das Treffen fand vom 18. bis 19. September statt, also nur wenige Tage vor dem Internationalen Tag des Friedens.

Im letzten Jahr lautete das Motto: „Cultivating a Culture of Peace“. Vor über 25 Jahren hat die UN das Aktionsprogramm für eine Kultur des Friedens verabschiedet. Laut der UN ist Frieden ein dynamischer Prozess, der nicht nur durch das Fehlen von Konflikten entsteht. Deshalb stand Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis 2024 im Fokus. Auch dieses Jahr wird der internationale Friedenstag am 21. September gefeiert. Das diesjährige Motto steht jedoch bisher nicht fest.

Übrigens: Am Memorial Day und an Juneteenth ist in den USA sogar häufig arbeitsfrei. Das gilt nicht am Weltfriedenstag. Auch nicht in Deutschland. Er ist nämlich kein gesetzlicher Feiertag.