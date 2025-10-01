Wo ist Allerheiligen 2025 ein Feiertag in Deutschland?

Der Feiertag Allerheiligen 2025 im November ist nur in wenigen Bundesländern in Deutschland ein Feiertag. In diesem Artikel verraten wir, wo die Menschen in Deutschland nicht zur Arbeit oder Schule müssen. Außerdem erfahren Sie hier mehr über die Bedeutung, die hinter diesem Tag steckt.

Übrigens: Am 2. November ist Allerseelen. Wir erklären auch, was der Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen ist.

Datum und Wochentag: Wann ist Allerheiligen 2025?

Allerheiligen wird immer am 1. November begangen. 2025 fällt dieser auf einen Samstag.

Bundesländer: Wo ist Allerheiligen ein Feiertag in Deutschland?

In Deutschland ist Allerheiligen in den überwiegend katholisch geprägten Bundesländern ein Feiertag. Das sind:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Welche Bedeutung hat Allerheiligen?

An Allerheiligen am 1. November gedenken die Menschen der Heiligen der Kirche. Seinen Ursprung hat Allerheiligen im vierten Jahrhundert. Wegen der zunehmenden Zahl von Heiligen wurde es damals immer schwieriger, jeden Einzelnen von ihnen mit einem eigenen Fest zu würdigen.

Papst Gregor III. entschied dann, dass am 1. November in Rom aller Märtyrer der Kirche gedacht werden solle. Im achten Jahrhundert dann wurde dieser Tag auf die gesamte Westkirche ausgedehnt.

Wie viele Heilige gibt es überhaupt?

Insgesamt kennt die katholische Kirche fast 7000 Heilige und Selige. Allein während des Pontifikats von Papst Johannes Paul II. wurden 482 Personen heiliggesprochen.

Ist Allerheiligen ein katholischer oder ein evangelischer Feiertag?

Allerheiligen ist ein katholischer Feiertag. Er zählt zu den Hochfesten der katholischen Kirche. Zu diesen Höhepunkten im Kirchenjahr zählen auch Weihnachten, die OsterFeiertage, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. An Allerheiligen gibt es im Gottesdienst in katholischen Kirchen eine besonders feierliche Liturgie. Die Geistlichen tragen zu diesem Anlass weiße Gewänder, die die Reinheit und die Freude des Festes verdeutlichen.

Die evangelischen Christen gedenken der Verstorbenen am Ewigkeitssonntag.

In welchen anderen Ländern ist Allerheiligen Feiertag?

Es gibt übrigens auch andere Länder, in denen Allerheiligen am 1. November ein Feiertag ist. Hier eine Übersicht:

Andorra

Belgien

Frankreich

Italien

Kroatien

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Monaco

Österreich

Philippinen

Polen

Portugal

San Marino

Slowakei

Slowenien

Spanien

Ungarn

Vatikanstadt